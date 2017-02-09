ص 1:01 2017/02/9

حماة- تشرين

أكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري إن المحافظة ماضية في اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تحول دون تعرض المواطنين للابتزاز في قطاع النقل وباقي القطاعات الأخرى.

واشار خلال تفقده أمس واقع العمل في مركز انطلاق البولمان وحافلات النقل الكبيرة إلى ضرورة محاسبة شركات النقل التي ترتكب المخالفات مؤكداً اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط أجور النقل بما يحول دون ابتزاز المواطنين في هذا القطاع والقطاعات الأخرى.

وأوعز الحزوري الىمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة الأجور وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ولاسيما بعد أن تبين تقاضي بعض الشركات أجوراً زائدة وغير نظامية بحجة نقص المحروقات.

شدد المحافظ خلال جولته على مركز التحكم الرئيسي في شركة الكهرباء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام العاملين بالدوام الإداري لضمان سير العمل وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بين جميع المشتركين وتحديد العاملين المخالفين لفرض العقوبات المسلكية بحقهم.

وكان المحافظ أوعز بتنظيم ضبط تمويني بحق فرن العدس في حي جورة حوا على خلفية عمله في الفترة المسائية بشكل مخالف, كما أشار إلى أهمية تمثيل أهالي حيي جورة حوا ودار الغنم في ضوء التشكيلات الجديدة للجان أحياء المدينة التي ستصدر الشهر المقبل وذلك لضمان حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.