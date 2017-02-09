ص 1:01 2017/02/9

ذكر المهندس فراس البعيني مدير مكتب التنمية المحلية في السويداء أن «مشروعي» سيقوم بدءاً من اليوم بتسليم 4 ملايين ليرة لحوالي 38 مشروعاً مقترحاً ببلدة المزرعة بواقع 18 قرضاً تشغيلياً و20 قرضاً طلابياً مضيفاً أن المشروع شمل 145 قرية ومنح قروضاً تنموية بمبلغ 659 مليون ليرة استفاد منها12051 مقترضاً ومقترضة، مشيراً إلى أن الممول الأساس لهذه الصناديق هو الأمانة السورية للتنمية إضافة لذلك فقد تم دعم هذه الصناديق من قبل المجتمع المحلي بمبلغ 119 مليون ليرة مضيفاً أن نسبة التسديد بلغت 99% ثم تلتها زيارة لبلدة نجران للكشف على المقترضين الذين اقترحتهم اللجنة حيث وصل المبلغ الإجمالي إلى مليوني ليرة، علماً أنه منذ يومين تم توزيع 28 قرضاً في قرية الجنينة للمستفيدين من هذه القروض وما زال الصندوق مستمراً بتوزيع القروض التنموية للأكثر استحقاقاً. يشار إلى أن «مشروعي» بدأ في المحافظة منذ عام 2011 بهدف تمويل مشروعات تنموية صغيرة مثل دعم شراء أبقار أغنام دواجن طيور زينة ماكينات خياطة محلات تجارية عزاقات زراعية..