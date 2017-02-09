ص 1:01 2017/02/9

اجتمع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أمس مع جميع مديري المحافظة لإعداد مذكرة بالقضايا التي يعاني منها المواطنون.

وقال تيسير بلال مدير الزراعة: إن أكثر ما يعانيه المزارع هو عملية استيراد المنتجات الزراعية في ذروة انتاجها في المحافظة كالبندورة والبطاطا والمطلوب إعادة النظر في دخول هذه المنتجات إلى القطر, كما طالب بإنشاء معمل للشرائح البلاستيكية كون الزراعات المحمية تتصدر الزراعات في المحافظة التي يتوفر فيها 130 ألف بيت بلاستيكي يستهلك 6500 طن من شرائح البلاستيك سنوياً وضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج وتصريف الفائض من الإنتاج بوضع آلية مناسبة لذلك ودعم مراكز الإطفاء وتزويدها بالمعدات اللازمة وتعيين عمال اضافيين للتدخل السريع وقت الضرورة.

كما طالب مدير الخدمات الفنية علي رستم بالمحافظة بزيادة اعتمادات صيانة الطرقات المحلية وتأمين مسح كيوغرافي لحل مشكلة التنظيم والري وإجراء الصيانة للآليات الهندسية.

كما أكد مدير صحة طرطوس الدكتور احمد عمار ضرورة إنهاء أعمال مشفى الاطفال والتوليد وإنهاء أعمال ملحق العقد الرابع الخاص بوحدات معالجة الهواء ودعم منظومة الاسعاف مشيراً إلى حاجة المديرية لشاحنات لنقل الادوية وإعفاء مشافي المحافظة من التقنين الكهربائي والعمل على تعديل المرسوم الخاص بموازنة الاعاشة والإطعام لوجبات الطعام الخاصة بالمرضى المقيمين في المشافي لعدم كفايتها في ظل الأسعار الخيالية.