ص 2:02 2017/02/8

أعلن مصدر عسكري ظهر أمس عن إحكام السيطرة على تلة الحوارة وسط بحيرة الجبول بريف حلب الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» فيها.

وذكر المصدر في تصريح له أن وحدات من حماية مطار كويرس نفّذت عملية نوعية على تجمعات لتنظيم «داعش» الإرهابي بالريف الشرقي، أحكمت خلالها السيطرة على تلة الحوارة وسط بحيرة الجبول.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على العديد من أفراد التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير تحصيناتهم وأوكارهم في التلة الاستراتيجية لتصبح بذلك البحيرة بكاملها تحت سيطرة قوات الجيش العربي السوري.

وفي ريف حمص سقط ما لا يقل عن 18 قتيلاً ومصاباً بين صفوف إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة على أوكارهم بريف حمص الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش نفّذت رمايات مدفعية على أوكار إرهابيي «جبهة النصرة» في قريتي تيرمعلة وعز الدين بالريف الشمالي أسفرت عن مقتل أكثر من 6 إرهابيين وإصابة 12 آخرين.

وذكر المصدر في وقت سابق أمس أن الطيران الحربي قضى على عدد من إرهابيي «داعش» ودمّر لهم مقراً في غارة على تحصيناتهم بقرية المشيرفة الشمالية التابعة لمنطقة المخرم بريف حمص الشرقي.

كما كثفت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حمص الشرقي عملياتها على مواقع انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة حقول النفط والبيارات غرب مدينة تدمر.

وأفاد مصدر عسكري بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري قضى على عدد من إرهابيي تنظيم «داعش» ودمّر لهم قاعدة صواريخ مضادة للدروع وسيارتي «بيك آب» مزودتين برشاشات ثقيلة في منطقة البيارات بريف حمص الشرقي.

وكان مراسل (سانا) في حمص قد ذكر في وقت سابق أمس أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة نفذت عمليات مكثفة على اتجاه الطريق الواصل نحو حقل المهر النفطي أسفرت عن السيطرة على أحد التلال الاستراتيجية بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها.

وأشار المراسل إلى أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش دمرا مواقع وتحصينات لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة البيارات وحقل حيان وجحار وجزل.

وبيّن المراسل أن وحدة من الجيش حققت تقدماً جديداً في عملياتها على مواقع تنظيم «داعش» جنوب شرق قرية البيضة الشرقية في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر.

أما في دير الزور فقد قضت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة العاملة في دير الزور على أكثر من 9 إرهابيين تابعين لتنظيم «داعش» خلال عملياتها على تجمعاتهم ونقاط تسللهم في محيط مطار دير الزور.

وأفاد مراسل (سانا) بأن حامية مطار دير الزور بالتعاون مع القوات الرديفة، نفّذت رمايات نارية على تحركات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في محيط مطار دير الزور أدت إلى القضاء على عدد من أفرادها وتدمير أسلحة كانت بحوزتهم.

وبيّن المراسل أن من الإرهابيين القتلى المدعو «أبو وليد الطرابلسي» لبناني الجنسية ومحمد الخليفة وعامر أسود الخليفة وسهيل الرفاعي ومحمد الصبري ومحمود الفارس ومصطفى الكسار وجاسم الغرب وعباس الجبلاوي ووافي الرجب.

وفي ريف اللاذقية قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة في كمين محكم على مجموعة من تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بريف المحافظة الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن الكمين أسفر عن القضاء على كامل المجموعة المكونة من 8 إرهابيين من التنظيم التكفيري والتي تسللت إلى إحدى النقاط العسكرية في محيط قرية كبانة بالريف الشمالي.

وأشار المصدر إلى أنه تمت بعد إفشال التسلل مصادرة الأسلحة المتنوعة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

أما في ريف دمشق فقد أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي على إحدى النقاط العسكرية للجيش العربي السوري في منطقة حرستا بريف دمشق.

وأفاد مصدر عسكري بأن مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي حاولت أمس التسلل عبر أحد الأنفاق والوصول إلى إحدى نقاط الجيش في منطقة حرستا لكن وحدات الجيش تمكنت عبر عمليات الرصد الدقيقة لتحركاتهم من صد الهجوم والقضاء على العشرات من الإرهابيين.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة تمكنت أيضاً من ضبط أحد الأنفاق الواصلة بين منطقتي حرستا وعربين بطول 500 متر استخدمته المجموعات الإرهابية في عملية التسلل كما تم ضبط عدد من العبوات الناسفة والدخانية داخل النفق.

في غضون ذلك أصيب شخصان صباح أمس بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين عريقة وداما وسط اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي.

وذكر مراسل (سانا) في السويداء أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بجانب الطريق انفجرت عند مرور سيارة لنقل الحليب تقلّ شخصين ما أدى إلى إصابتهما حيث تم نقلهما إلى المشفى الوطني بمدينة السويداء.

وأفاد مصدر في المشفى بأنه تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ووضعهما في حالة مستقرة.