ص 2:02 2017/02/8

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان وراء نشوء تنظيم «داعش» الإرهابي وهو من أشعل نار الحرب ضد سورية والعراق.

ونقلت (سانا) عن خامنئي قوله خلال لقائه أمس حشداً من قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية: أوباما أشعل الحرب على سورية والعراق ودعم فتنة عام 2009 في إيران وهو من جلب الحظر على الشعب الإيراني من دون أن يصل إلى مبتغاه.

وأشار خامنئي إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أظهر الوجه الحقيقي لأمريكا وعرى فسادها، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني «لا يهاب تهديدات ترامب تجاهه».

ونوّه خامنئي بأهمية دور قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً ضرورة الاحتفاظ بالجهوزية الدائمة والعمل على تطوير مهامها والارتقاء بأدائها.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري أكد أن الشعب الإيراني لن يرضخ للتهديد وأن البلدان التي تتحدث مع الشعب الإيراني بهذه اللغة ستكون هي الخاسرة.