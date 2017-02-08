ص 2:02 2017/02/8

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد حضر وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام مساء أمس قداس الأربعين لراحة نفس الراحل هيلاريون كبوجي النائب البطريركي العام ومطران القدس في المنفى الذي أقامته بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في كنيسة سيدة النياح في حارة الزيتون بدمشق.

وترأس القداس غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك وألقى كلمة تأبين تحدث فيها عن حياة المطران كبوجي التي نذرها من أجل فلسطين حيث عين بطريركاً عاماً في القدس الشريف واعتقل في آب 1974 من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكم عليه بالسجن 12 عاماً, وبعد انقضاء محكوميته عام 1986 كانت أول زيارة له إلى سورية التي استقبلته استقبال الأبطال.

وأضاف: كبوجي دافع عن القضية الفلسطينية حتى آخر رمق من حياته وأصبح رمزاً لها وأن نضال وجهاد وتضحيات كبوجي فخر لفلسطين ولسورية وطنه وللبلاد العربية وفخر لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.

وبيّن البطريرك لحام أن المطران كبوجي كان سوري المنشأ فلسطيني الكفاح عربي الهوية سلاحه الصلاة والمعنويات العالية ويمثل الصدق والإخلاص للقضية الفلسطينية. مضيفاً: نحتاج إلى أمثاله في الدفاع عن القضية الفلسطينية أم القضايا العربية والعالمية.

ونقلت «سانا» عن البطريرك لحام قوله: إنه فقيد حلب المنتصرة وفقيد الرهبانية الحلبية المباركة وفقيد كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك وفقيد القدس عاصمة إيماننا وفقيد سورية وفلسطين والمقاومة والحرية والكرامة.

حضر القداس سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون وممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدكتور رمزي خوري والسفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري وعدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية بدمشق إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.