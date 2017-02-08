ص 2:02 2017/02/8

دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا كان المحطة الأخيرة للوفد البرلماني البلجيكي الذي زار سورية على مدى الأيام الخمسة الماضية واختار أن يختتمها بجولة بدأت في دير مار يعقوب المقطع في قارة بريف دمشق مروراً بديري مارسركيس وباخوس ومارتقلا في معلولا وأخيراً إلى معرة صيدنايا.

ومن قارة أكد رئيس الوفد البرلماني البلجيكي فيليب دوفينتر في تصريح لـ«سانا» أن الشعب السوري هو ضحية العقوبات والمقاطعة الأوروبية ولاسيما اللاجئين والجرحى والمرضى الذين كانوا أوائل المتضررين بسبب هذه العقوبات، لافتاً إلى ضرورة العمل على رفع هذه العقوبات من أجل كسب الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال دوفينتر: إن التعايش الموجود في سورية يجب أن يسود ويعمم، مضيفاً: إن معركة السيد الرئيس بشار الأسد ضد التنظيمات الإرهابية ولاسيما «داعش» هي معركتنا لأننا نعتبر هذه التنظيمات عدواً مشتركاً لذا يجب الوقوف إلى جانب الرئيس الأسد.

ووصف دوفينتر لقاء الوفد البرلماني مع الرئيس الأسد بالمؤثر، وقال: وجدنا أن الرئيس الأسد رجل شجاع ويسعى إلى سورية متعددة الأطياف.

وأشار دوفينتر إلى أن الأماكن المقدسة التي زارها الوفد أمس بريف دمشق مثل دير مار يعقوب المقطع لها رمزية كبيرة جداً تظهر التعايش الديني في الشرق الأوسط، مبيناً أن سورية دولة علمانية ويجب أن تبقى كذلك، الأمر الذي يفترض الوقوف إلى جانب الرئيس الأسد.

ورأى دوفينتر أن التعايش الديني في سورية لا يمكن أن يكون في دول عربية أخرى مثل السعودية والكويت وقطر وبلدان أخرى، لافتاً إلى أهمية دعوة وسائل الإعلام الأوروبية لزيارة سورية والتعرف إلى حقيقة الأوضاع فيها.

من ناحية ثانية أشار رئيس الوفد البلجيكي إلى أهمية تحرير مدينة حلب من الإرهابيين وقال: كان لتحريرها رمزية كبيرة وخطوة مهمة في معركة سورية ضد الإرهاب، موضحاً أن زيارة الوفد للمدينة كانت مؤثرة جداً حيث اطلع وتعرف إلى حقيقة ما جرى فيها خلافاً لما نقلته وسائل الإعلام الغربية حولها من أخبار ومعلومات غير صحيحة وملفقة وكاذبة.

وتمنى دوفينتر أن يأتي إلى سورية كسائح مرة أخرى مع عائلته عندما تنتصر بشكل كامل على الإرهاب وتكسب معركتها ضده لأنها بلد جميل في الشرق الأوسط.

الأب دانيل ماس من بلجيكا الذي يقيم في دير مار يعقوب المقطع في قارة منذ عام 2010 أشار إلى أنه وجد منذ قدومه الحفاوة والضيافة التي لا تصدق والتناغم والحياة بين الناس من مختلف الإثنيات والأديان والأمن الذي لا يمكن أن تجده في أوروبا.

وفي معلولا وبعد اطلاع الوفد على جرائم الإرهاب بحق الأماكن المقدسة والأوابد التاريخية عبّر دوفينتر عن أسفه على الكنوز الأثرية والآثار واللوحات التي دمرها الإرهابيون قائلاً: إنهم همجيون لا يهتمون بالإنسانية والحضارة والثقافة لهذا علينا قتالهم لأنهم أعداء الإنسانية وعلى المجتمع الدولي و«يونيسكو» أن يتصرفوا لحماية الآثار والكنوز السورية، مضيفاً: يجب رفع العقوبات والمقاطعة عن سورية والإدراك أن هناك حكومة شرعية ورئيساً شرعياً هو بشار الأسد وهذه الطريقة الوحيدة للحفاظ على الإرث.

وتابع دوفينتر: رغم تأثري الشديد بما رأيت من دمار في هذه المدينة إلا أنني سعيد بإعادة تأهيل دير مار سركيس وباخوس، مبيناً أن الجيش والشعب السوري والرئيس الأسد يقاتلون من أجل الحفاظ على التعايش السلمي وحماية الطبيعة المقدسة في سورية.

بدوره قال عضو الوفد فرانك كريلمان: شعرت خلال هذه الزيارة بأن الحياة تعود إلى طبيعتها في دمشق كما أن الأمور تسير بشكل جيد بعد تحرير حلب أجمل مدن العالم.

وحول الرسالة التي سيحملها إلى بلاده قال كريلمان: أول ما أفكر فيه هو إقناع حزبنا بالنظر إلى الوضع في سورية بطريقة مغايرة وكذلك الأحزاب في أوروبا وفرنسا وأن نقنع الشعوب الأوروبية أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي فعندما تدرك الشعوب أن الرئيس الأسد يقوم بالأمر الصحيح عند ذلك قد تتغير السياسة.

وفي تصريح مماثل قال النائب في البرلمان البلجيكي ألدو كاركاتشي: هذه أول زيارة إلى سورية وعندما زرنا حلب وأحياءها الشرقية رأيت كيف يقاتل الشعب السوري المتطرفين وأنا متأكد أنه سينتصر عليهم خلال وقت قصير.