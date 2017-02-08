ص 2:02 2017/02/8

استحوذت الحاجات اليومية وخاصة المشتقات النفطية وقضايا اقتصادية استراتيجية «لسورية ما بعد الحرب» ومسائل أخرى ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية إضافة إلى المسائل الإجرائية الدورية على القسط الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.

وأقر مجلس الوزراء مشروع «البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب» والبرنامج الزمني لذلك والذي يهدف إلى وضع آليات وخطط لرسم ملامح للمشهد السوري في المرحلة المقبلة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مقومات الصمود والعيش.

ويتألف البرنامج من محاور عدة تتضمن البناء المؤسسي وتحديث البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ومحور التنمية الإنسانية الذي يتضمن التكوين الاجتماعي والتربوي والتعليمي والثقافي إضافة إلى التطوير ومحور الحوار الوطني.

وبعد غيابه لمدة خمس سنوات ونظراً لما يمثله من حدث اقتصادي وثقافي وسياحي مهم وباعتباره مؤشراً طبيعياً لعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى البلاد وبما يحققه من فرص واسعة للاطلاع وتبادل الخبرات من خلال المشاركات العربية والأجنبية والشركات المحلية وافق مجلس الوزراء على قيام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بتنظيم معرض دمشق الدولي الصيف القادم.

وانطلاقاً من واجب الحكومة بالعمل على توفير الرعاية الاجتماعية لفئات المجتمع كافة وخاصة الأطفال مجهولي النسب وحمايتهم قانونياً واجتماعياً وتوفير سبل العيش الكريم لهم من خلال نظام متكامل متضمناً رؤية شاملة وواضحة في هذا المجال وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب والذي يكفل توفير وتأمين الحماية لهذه الفئة وتأطيرها في نظام قانوني واضح محدد الغاية والهدف ومرناً خلال التطبيق العملي لجهة الإجراءات والتنظيم ويحقق متطلبات الرعاية الكاملة لها.

وحرصاً من الحكومة على متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي في المحافظات قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول تتبع تنفيذ ما تم إقراره من مشروعات وتوجيهات أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى محافظة اللاذقية حيث تم على المستوى التنفيذي إقرار مشروعات تنموية زراعية وصناعية وحرفية صغيرة تتراوح تكلفة تمويل المشروع من مليون ليرة سورية إلى 3 ملايين ليرة، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت بالكامل دراسات مشروعات المنطقة الحرفية في القرداحة ومشفى جبلة الوطني وجسر مسكينة في جبلة وتطوير مهبط مطار الشهيد باسل الأسد الدولي وسد فاقي حسن والسدات المائية ومشروع تطوير مبقرة فديو ومشروع تنمية المرأة الريفية.

واطلع مجلس الوزراء من اللجنة الوزارية التي زارت مدينة حلب مؤخراً على نتائج الزيارة فيما يتعلق بتأهيل المدينة الصناعية وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع وعودة مختلف الخدمات إلى الأحياء التي تم تحريرها من الإرهاب، والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات المتعلقة بذلك حيث بدأت الحياة تعود من جديد إلى تلك الأحياء بفضل الجهود الحكومية التي تبذل وبدأ المواطنون بترميم منازلهم وافتتاح المحال التجارية.

وتوقف المجلس عند الخطوات العملية التي قدمتها وزارة الصناعة لإعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد في مختلف المناطق السورية حيث بدأت الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة بالإنتاج وسيتم قريباً البدء بالإنتاج في معمل الحديد بحماة.

ووافق المجلس على إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/1/2017 ولغاية 30/6/2017 وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على توريد حاجات قطاعي الكهرباء والاتصالات.

وحرصاً من الحكومة على دعم الوحدات الإدارية خصص مجلس الوزراء مبلغ 500 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة ريف دمشق لدعم موازنتها المستقلة لتغطية عجوزات محروقات المازوت للوحدات الإدارية وتنفيذ مشروعاتها الخدمية.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 26/1/2017 ولغاية 25/7/2017 وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها البلد.

وعلى هامش الجلسة جدد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم التأكيد أن التوريدات النفطية بدأت تصل إلى البلاد ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع قطاع الطاقة بشكل عام، مبيناً أن خطة التوريد التي اتخذتها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية هي خطة آنية فورية ومستقبلية لتأمين هذه المشتقات لمرحلة زمنية وتقدر قيمة هذه العقود بـ200 مليار ليرة سورية.