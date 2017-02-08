ص 2:02 2017/02/8

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أمس أنه سيجري خلال الاجتماع المقبل حول الأزمة في سورية بالعاصمة الكازاخية أستانا بحث آليات مراقبة اتفاق وقف الأعمال القتالية ونقل المساعدات الإنسانية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن عبد الرحمانوف قوله: ستعقد جلسة في منتصف الشهر الحالي ولكن لم يجر بعد تحديد موعدها رسمياً ووفقاً للتقليد المتبع ستصلنا المعلومات من الدول الضامنة وبعد ذلك سنباشر بالتحضيرات.

وذكرت «سانا» أن الوزارة بيّنت في بيان لها أمس أن كازاخستان ستواصل بذل كل جهد ممكن واتخاذ خطوات منسقة للعثور على الحلول العملية للقضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي.

وكانت وفود من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة أنهت أمس الأول اجتماعاً على مستوى الخبراء لمجموعة العمل المشتركة حول الأزمة في سورية في أستانا، وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع ستانيسلاف حجي محميدوف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن الاجتماع المقبل للمجموعة سيعقد في أستانا يومي 15و16 شباط الجاري، منوهاً بأن تحديد الموعد الدقيق للقاء يتطلب التنسيق مع أنقرة وطهران.

بدورها أشارت وزارة الخارجية الكازاخستانية إلى أن الاجتماع المقبل في أستانا سيهيئ الظروف اللازمة لبدء الجولة القادمة من الحوار السوري ـ السوري في جنيف.