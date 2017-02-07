ص 5:05 2017/02/7

دمّر الطيران الحربي السوري آليات لإرهابيي تنظيم «داعش» الإرهابي في غارات على تجمعاتهم في أقصى ريف دمشق الشرقي عند أطراف البادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفّذ غارات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم «داعش» في تل دكوة ومحيطه بريف دمشق الشرقي ما أسفر عن تدمير عدد من سيارات الـ«بيك آب» والشاحنات والقضاء على عدد من الإرهابيين.

وينفّذ الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي عمليات عسكرية مكثفة لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية.

وفي ريف حمص نفّذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات جوية على تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» الإرهابي بريف المحافظة الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح له بأن الطيران الحربي دمّر مقرات وآليات لإرهابيي تنظيم «داعش» في غارات على تجمع ومحور تحرك لهم شرق حقل حيان بريف مدينة تدمر الشمالي الغربي.

ولفت المصدر في وقت لاحق مساء أمس إلى أن وحدة من الجيش قضت على أعداد من إرهابيي «داعش» ودمّرت عربة مصفحة وسيارة «بيك آب» مزودة برشاش في منطقة البيارات غرب تدمر بريف حمص الشرقي.

أما في دير الزور فقد قضت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في المحافظة على العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» خلال عمليات مكثفة شارك فيها سلاحا الجو والمدفعية على أوكارهم ومحاور تحركهم في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن الطيران الحربي نفّذ خلال الليلة قبل الماضية غارات جوية على مواقع وتحركات ونقاط تحصن لتنظيم «داعش» في محيط المطار أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابييه.

وأشار المراسل إلى أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري وجها رمايات مكثفة على تجمعات لإرهابيي «داعش» في محيط لواء التأمين الإلكتروني والمقابر وسرية جنيد بمحيط المدينة ما أدى إلى تدمير العديد من آلياتهم ومقتل وإصابة العديد منهم.