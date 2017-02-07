ص 5:05 2017/02/7

أنهت وفود من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة اجتماعاً على مستوى الخبراء لمجموعة العمل المشتركة حول الأزمة في سورية بالعاصمة الكازاخية أستانا أمس حيث بحثوا مسألة تنفيذ اتفاق وقف العمليات القتالية في سورية والإجراءات الخاصة بإنشاء آليات الرصد والمراقبة الفعالة من أجل ضمان الالتزام الكامل بهذا الاتفاق ومنع أي استفزازات، بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخطوات العملية لمراقبة تطبيق نظام وقف العمليات القتالية في سورية من الدول الضامنة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفنزويلية ديليس رودريغز في موسكو: إن اجتماع أستانا التقني مكرس لجزء من تلك الاتفاقات السابقة التي تتناول سير أعمال مجموعة العمل المشتركة للبلدان الضامنة والتي تهدف إلى رصد التزام جميع الأطراف بوقف العمليات القتالية.

وأشار لافروف إلى أنه ينبغي على العسكريين بمشاركة الدبلوماسيين أن يناقشوا كيفية صياغة مهمة واضحة لهذه الآلية، لافتاً إلى أن اجتماع أستانا سيسعى إلى تحفيز عملية المحادثات السورية – السورية الشاملة.

من جانب آخر أعلن لافروف أن بلاده ترحب بالتعاون مع الأردن فيما يتعلق بسورية، وقال: نرحب بالتعاون الوثيق مع زملائنا الأردنيين وخاصة بالنظر إلى أنه منذ بضع سنوات مضت تم إنشاء مركز المعلومات الروسي – الأردني في عمّان خصيصاً لتنسيق الخطوات في المساعدة على حل الأزمة في سورية.

وجدّد وزير الخارجية الروسي تأكيد بلاده على ضرورة إنشاء تحالف موحد مناهض للإرهاب الدولي، مشيراً إلى أن روسيا تدعو منذ زمن بعيد لإنشاء مثل هذا التحالف، مؤكداً أن إيران يجب أن تكون جزءاً من الجهود الشاملة لمكافحة الإرهاب وأنه من دونها تبقى مكافحة هذا التهديد غير فاعلة.

ولفت لافروف إلى أن موسكو على اطلاع بالتصريحات الأمريكية الانتقادية تجاه إيران، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يجب التركيز على المهم في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو أن المشكلة الرئيسة هي التهديد الإرهابي المتمثل بـ«داعش».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع ستانيسلاف حجي محميدوف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قوله في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: إن خبراء روسيا وتركيا وإيران بحثوا مسألة تنفيذ اتفاق وقف العمليات القتالية في سورية والإجراءات الخاصة بإنشاء آليات الرصد والمراقبة الفعالة من أجل ضمان الالتزام الكامل بهذا الاتفاق ومنع أي استفزازات.

وأضاف حجي محميدوف: إن المشاركين في الاجتماع ناقشوا تدابير الثقة المتبادلة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وحددوا على الخريطة بشكل مفصل المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي و«المعارضة».

وأشار حجي محميدوف إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة العمل على الفصل بين ما يسمى «المعارضة المعتدلة» في سورية والتنظيمات الإرهابية ومحاربة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين.

وأضاف حجي محميدوف: روسيا أعدت وثيقتين إضافيتين حول مراقبة وقف الأعمال القتالية وتحديد شروطه والتزامات الأطراف بتوفير الممرات الإنسانية وتفاصيل أخرى، لافتاً إلى أنه من المنتظر عقد لقاء آخر لمجموعة العمل المشتركة حول الأزمة في سورية يومي 15 و16 شباط الجاري قبيل محادثات جنيف المقررة يوم 20 الشهر نفسه.

وقال حجي محميدوف: الوفد الأردني إلى الاجتماع أطلعنا على الوضع في جنوب سورية وتطلع الفصائل الموجودة في المحافظات السورية الجنوبية للانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية وعن استعدادها لخوض المعارك ضد التنظيمات الإرهابية الدولية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» التي تنشط في جنوب سورية.

بدوره وصف ممثل الأمم المتحدة في اجتماع مجموعة العمل المشتركة حول الأزمة في سورية في أستانا ميلوس شتروغر الاجتماع بأنه ناجح، مشيراً إلى أن الوفد الأممي إليه ليس كامل العضوية.

وفي السياق ذاته قال السفير الروسي في دمشق ألكسندر كينشاك: إن المستوى غير العالي لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع أستانا حول تسوية الأزمة في سورية كان مرتبطاً بتزامن عقد الاجتماع مع مرحلة انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة.

وأعرب كينشاك في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية أمس عن أمله بإشراك الولايات المتحدة في عملية أستانا حول حل الأزمة في سورية بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة.

وقال كينشاك: مهما كان فإن روسيا ترحب بمشاركة الولايات المتحدة بأنشط شكل ممكن في عمليات مكافحة الإرهاب على الأرض وعملية التسوية في سورية عموماً.

وبشأن الحوار السوري – السوري في جنيف أوضح كينشاك أن اجتماع أستانا الشهر الماضي كان محاولة للتوصل إلى اتفاق حول تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، لافتاً إلى أنه تجب مواصلة هذا الحوار.