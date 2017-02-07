ص 5:05 2017/02/7

جددت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تأكيد ثبات موقفها الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب وأنه لن يتغير، مشيراً إلى أن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل بلده.

وبيّن قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف إلى طهران أمس الأول تؤكد استمرار المشاورات والتنسيق بشأن الأزمة في سورية، موضحاً أن الاجتماع الذي عقد في أستانا بمشاركة خبراء إيرانيين وروس وأتراك هدفه تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سورية.

من جهة ثانية وبشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، قال قاسمي: إن هذا الأمر مرتبط بالحكومة والشعب والسيادة الإيرانية ولا حاجة للتشاور مع الآخرين فيه ولن نأخذ الإذن من أحد بشأن تطوير قدراتنا الدفاعية، مشيراً إلى أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين تجاه إيران عدائية ولا تعني شيئاً بالنسبة لإيران.

كما لفت قاسمي إلى أن إيران ستتخذ خطوات لمقاطعة شركات أمريكية لدورها بدعم الجماعات الإرهابية، موضحاً أن قرار العقوبات الذي يأتي رداً على العقوبات الأمريكية في مراحله الأخيرة وستنشر قائمة بأسماء الأشخاص والمؤسسات التي ستطبق عليها في القريب العاجل.