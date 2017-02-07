ص 5:05 2017/02/7

ظلت «المولات» خطاً أحمر على «التموين» لا يجوز الاقتراب منها «كرمى عيون» تجارها «الدسمين»، وفي حال تجرأ المراقب التمويني ونظّم ضبطاً بحق التاجر المخالف غير آبه بالعقبات «تلفلف» القصة من وراء ظهره «ولا من شاف ولا من دري»، لكن هذا الواقع المعروف تغير في الفترة الأخيرة ولو كان على استحياء عبر تنظيم بعض الضبوط التموينية بعد أن كثرت المخالفات وخاصة لجهة رفع أسعار المنتجات بشكل جنوني، ولاسيما الألبسة على اختلاف أنواعها وكأنها تباع في بلد آخر وخصوصاً عند معرفة أن بعض القطع وصل سعرها إلى 200 ألف ليرة!.

«تشرين» تفرّدت بتخطي «خط المولات الأحمر» ورافقت دوريات «التجارة الداخلية وحماية المستهلك» بدمشق في جولة على محال الألبسة في مول «شام سيتي سنتر» في كفر سوسة بعد شكاوى كثيرة بشأن ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، وهو ما رصدناه فعلاً، فمثلاً بلغ سعر «الجاكيت» الرجالي لإحدى الماركات الفرنسية 132 ألف ليرة سورية، و«الجاكيت» النسائي صنع محلي بـ50 ألف ليرة و«البنطال» بـ37 ألف ليرة و«القميص» الرجالي بـ37 ألف ليرة و«الجاكيت» الولادي صناعة وطنية بـ20 ألفاً وفستان بناتي «بيبي» بـ10 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر «الجزمة» النسائية 27 ألف ليرة و«الجزدان» الصغير 10 آلاف ليرة وسعر الجوارب الرجالية 13 ألفاً.

ونظراً لهذا الغلاء الجنوني في «المول» أخذت الدوريات 6 عيّنات للدراسة السعرية شملت الألبسة الرجالية والولادية والنسائية والأحذية من دون تنظيم أي ضبوط عدلية، مع لحظ قيام معظم المحال التي يتجاوز عددها 25 محلاً بالإغلاق فور معرفتهم بوجود «التموين» في «المول» وتنظيمه بعض الضبوط بحق بعض المحال، وهنا أكد علي الشامي معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«تشرين» أن ضبوط العينات أقوى من الضبوط العدلية، حيث يتم أخذ العينات للدراسة السعرية، لتقوم بعد ذلك لجنة مختصة من مندوبي غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك، إضافة إلى مندوب «التجارة الداخلية وحماية المستهلك» لدراسة أسعار العينات المضبوطة وفي حال كانت العينات مخالفة تكون المخالفة أكبر بكثير من الضبوط العدلية بحيث تصل إلى إغلاق المحل وتحويل الضبوط المخالفة إلى القضاء المختص للنظر في الضبوط المنظمة، مشيراً إلى أن دوريات «حماية المستهلك» تقوم بجولات مستمرة على أسواق الألبسة وخاصة بعد ارتفاعها الكبير مؤخراً، ولاسيما في «المولات»، ومنها مول «شام سيتي سنتر»، إذ تلاحظ المبالغات الكبيرة في أسعار الألبسة ما يجعلها كلها مخالفة بنسبة مئة بالمئة، مشيراً إلى أهمية تنظيم هذه الدوريات بشكل مستمر للمساهمة في ضبط هذه الأسعار لكن المشكلة الفعلية التي تواجه الدوريات التموينية قيام أصحاب المحال بإغلاقها فور وصول الدوريات رغم تعاون إدارة «المول» مع «التموين» وخاصة أن أغلبية الموجودين هم «شغيلة» وليسوا أصحاب المحال بشكل يجعلهم يخافون من تنظيم مخالفات بأسمائهم بدل اسم صاحب المحل.

وأشار الشامي إلى أنه في السابق كان أصحاب «المولات» يحاولون منع الدوريات التموينية من القيام بواجبها عبر اعتبار أن «المولات خط أحمر» لا يجوز الاقتراب منها، وهو أمر بدأ يتغير حالياً، وهو أمر نفاه أيضاً مدير مول «شام سيتي سنتر» جهاد تكريتي بقوله: لا مشكلة لدينا من دخول التموين إلى «المول» بدليل تنظيم دورياته الكثير من الضبوط بحق المحال التجارية في «المول» وصلت قيمتها إلى الملايين لكن جل ما نطلبه الأخذ بالحسبان عند رؤية أسعار المنتجات المعروضة في «المول» اختلاف البضاعة المعروضة فيها عن المحال في الأسواق الأخرى، فإذا كانت تباع مثلاً في سوق ما بـ2000 ليرة لا يمكن بيعها بهذا السعر في «المول»!، داعياً إلى مراعاة أصحاب الماركات العالمية لأنها لها شروطها الخاصة عند شرائها للبضاعة من مصدرها بشكل يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتها عن الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن «المول» مخصص لفئات معينة وليس للفئات «الشعبية» !، علماً أن إدارة «المول» عملت على تنوع أسعار البضاعة بحيث يمكن أن تجد قطعة ثياب بـ200 ألف وأخرى بـ10 آلاف ولكل قطعة زبائنها.

وأضاف: تعدّ مصاريف تشغيل «المولات» الكبيرة لناحية النظافة والتدفئة والموظفين سبباً أساسياً في زيادة أسعار المنتجات المعروضة فيها، وهو أمر يجب أخذه بالحسبان أيضاً، فمثلاً يحتاج المول شهرياً إلى 150 ألف ليتر مازوت، وهذه التكلفة تنعكس على الجميع، إدارة وأصحاب محال، مطالباً دوريات حماية المستهلك بـ«معاملة المولات على نحو خاص نظراً لهذه التكاليف المرتفعة» حسب قوله.

وعن قيام أصحاب أغلبية المحال التجارية بإغلاقها فور معرفتهم بوجود دوريات التموين والإجراء الذي يجب أن تتخذه الإدارة لمنع حدوث ذلك قال تكريتي: نحاول التعاون قدر الإمكان مع الدوريات التموينية، ونحن لسنا طرفاً مع أصحاب المحال ضد التموين، لكن الإشكالية الحاصلة أن أصحاب المحال لا يجلسون في محالهم وإنما الموجودون هم «شغيلة» فقط، لذا حينما يسمعون بوجود الدوريات التموينية يسارعون إلى إغلاق المحال خوفاً من تنظيم المخالفة بأسمائهم وتحمّل وزرها، داعياً إلى «تفّهم هذا الأمر» رأفة بأحوال «الشغيلة»، وهو ما بيّنه معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي أكد أنه سيتم تنظيم جولة قريبة على «المول» لمتابعة المحال التجارية التي أغلقت من دون التمكن من رؤية بضاعتها وأسعارها، بحيث تم تنظيم ضبوط بحق محال محددة، بينما استطاعت المحال الأخرى التهرب من المخالفة عبر إغلاقها، معتبراً أن التعاون بين التموين والإعلام يسهم جديّاً في ضبط السوق وكسر حدة الأسعار ومحاسبة المخالفين، آملاً في تكرارها بصورة مستمرة لتحقيق هذه الغاية.