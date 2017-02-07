ص 5:05 2017/02/7

بحثت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أمس مع وفد برلماني روسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية السورية – الروسية وتطويرها في كل المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء رأت الدكتورة عباس أن التنسيق البرلماني بين سورية وروسيا ساهم إلى حد كبير في تغيير سياسات بعض المنظمات البرلمانية الدولية لمصلحة مواقف سورية وهو أمر يسجل في خانة الانتصار للسياستين السورية والروسية.

وبيّنت الدكتورة عباس أن روسيا شريك حقيقي في معركة سورية ضد الإرهاب التكفيري الذي يستهدف كل الدول بحضارتها وتاريخها الإنساني، وقالت: من البدهي أن يكون الشعبان السوري والروسي في خندق الدفاع المشترك عن مستقبل الإنسانية جمعاء، فإما أن نهزم الإرهاب وسنهزمه أو أن يهزمنا ونخسر مستقبل شعوبنا وهذا لن يحصل بتعاوننا المشترك مع الشرفاء في العالم.

وأضافت الدكتورة عباس: إن التاريخ سيسجل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بمساعدة الحلفاء والأصدقاء والتي حمت البشرية من آفة الإرهاب وساهمت في الحفاظ على المدنية والديمقراطية والقيم الحضارية التي تتشاطرها الإنسانية في العالم من ظلامية وتخلف أصحاب الرايات السوداء.

وأعربت الدكتورة عباس عن شكرها لروسيا قيادة وشعباً على المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب السوري، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها روسيا وآخرها اجتماع أستانا تشكل دفعاً قوياً للحل السياسي بين السوريين، لكن للأسف فإن تركيا تريد استغلال هذا المنبر لتمرير بعض أهدافها و«تلميع» بعض إرهابييها لكنها لن تنجح في ذلك.

من جانبه أكد منسق مجموعة نواب مجلس الدوما للتعاون مع مجلس الشعب السوري ورئيس الوفد ديمتري سابلين أن الأغلبية الساحقة من الشعب الروسي تساند بإخلاص نضال الشعب السوري الصديق وتؤيد قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنها تساند خطوات وتدابير القيادة السورية.

ونقلت «سانا» عن سابلين قوله: إن زياراتنا ولقاءاتنا عبارة عن تنفيذ لإرادة الشعب الروسي بهدف توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مضيفاً: سنبذل كل الجهود من أجل العمل لمصلحة الشعبين السوري والروسي.

وأشار سابلين إلى أن الأوضاع في سورية خلال الأشهر الأخيرة تغيرت إلى الأفضل ونأمل بأن يعود الاستقرار إلى جميع المناطق السورية، لافتاً إلى أن هناك إمكانية لاستقبال أطفال مرضى بالسرطان من سورية للعلاج في موسكو.

بدورهم عبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة سورية متمنين النصر لها وعودة السلام والاستقرار إلى جميع أراضيها، معربين عن استعدادهم لتقديم جميع المساعدات في كل النواحي إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية لمرضى السرطان وخاصة الأطفال.

وأكد أعضاء الوفد أهمية الحوار السياسي بين السوريين والتعاون بينهم من أجل مصلحة بلدهم سورية بلد الثقافة والتاريخ والحضارة والتي لعبت دوراً كبيراً في بناء الحضارة الإنسانية.

وأشار أعضاء الوفد إلى الدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام الغربية بالأزمة في سورية، لافتين إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات في تحديد معالم السياسات الخارجية لدول العالم.

حضر لقاء الوفد مع رئيسة المجلس أمين السر خالد العبود وعضو مكتب المجلس ماهر قاورما وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

كما عقد الوفد البرلماني الروسي لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الشعب ناقشوا خلاله العديد من القضايا التي تهم البلدين.

وفي تصريح للصحفيين بيّن رئيس الوفد أن لقاءات الوفد مع رئيسة المجلس وأعضاء اللجنة كانت بنّاءة ومثمرة وتمت خلالها مناقشة العلاقات البرلمانية وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والثقافية والمجال الإنساني والإغاثي.

وحول ما يتم تداوله عن وجود مشروع دستور سوري مقترح من روسيا، قال سابلين: إن تأليف الدستور السوري الجديد قضية شخصية تتعلق بالشعب السوري قبل كل شيء وهناك دستور في سورية وضع عام 2012 وإذا احتاجت سورية إلى خبرتنا فنحن مستعدون لتقديمها.

وأشار سابلين إلى التأثير السلبي للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب من أمريكا وأوروبا على الشعب السوري، مبيناً أن هناك عقوبات غربية مفروضة حالياً على روسيا.

وبيّن سابلين أن الوفد سيسلّم الأطفال السوريين في عدد من المدارس رسائل وهدايا ومساعدات جمعت من تلاميذ وأساتذة في إحدى المدارس الروسية.

كما التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أمس الوفد الروسي، حيث أكد أعضاء الوفد وحدة العلاقات بين البلدين والترابط بين المسيحيين والمسلمين في الدفاع عن القيم المقدسة ومواجهة خطر الإرهاب.

ولفت أعضاء الوفد إلى ضرورة الوقوف في خندق واحد ضد الإرهاب والنضال لإنقاذ الحضارة الإنسانية في العالم وسورية التي تمثل أنموذجاً فريداً ونادراً في التعايش المشترك بين الأديان.

من جانبه نوه وزير الأوقاف بدور روسيا قيادة وجيشاً وشعباً في الوقوف إلى جانب سورية وشعبها في الحرب ضد الإرهاب، مشيراً إلى أهمية اللقاء في سبيل توحيد الرؤى بين البلدين لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وفي تصريح صحفي أوضح ديمتري سابلين أن رسالة الوفد سياسية تؤكد الصداقة بين البرلمانيين الروسيين والسوريين وإنسانية بما يضمه الوفد من أطباء عالميين في مجال أمراض سرطان الأطفال، واقتصادية حيث يضم الوفد رجال أعمال.

حضر اللقاء بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي ومفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان أفيوني ومفتي دمشق الشيخ بشير عيد الباري والنائب البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس المطران متّى الخوري وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ويضم الوفد الروسي نائب رئيس لجنة الدوما لشؤون تنمية المجتمع المدني ومسائل الاتحادات الاجتماعية والدينية سيرغي غافريلوف ونائب رئيس لجنة الدوما لشؤون السياسة الإعلامية والتقنيات والاتصالات الإعلامية ألكسندر يوشينكو ومدير عام المركز الوطني للأشعة والأبحاث العلمية التابع لوزارة الصحة الروسية البروفيسور أندريه كابرين ورئيس قسم جراحة الأورام السرطانية الصدرية والباطنية في مركز الأبحاث «غيرتسن» البروفيسور أندريه ريابوف ورجل الأعمال إليك كانكوف وممثلي منظمات شعبية وصحفيين.