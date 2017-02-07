ص 5:05 2017/02/7

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أمس في مقر وزارة الخارجية والمغتربين محمد أدار الذي استلم مهامه مؤخراً كمدير لشؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية.

وأعرب الدكتور المقداد عن تمنياته لمدير شؤون وكالة «أونروا» الجديد في سورية بالتوفيق في أداء مهامه.

وقدم الدكتور المقداد شرحاً حول الوضع الحالي في سورية واستهداف العصابات الإرهابية المسلحة الممنهج للمخيمات الفلسطينية على الأراضي السورية والذي يعد تنفيذاً للسياسات الإسرائيلية باستهداف الفلسطينيين أينما كانوا للقضاء على حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين وممارستهم لحقهم في تقرير المصير، مشدداً على أن ذلك يعكس علاقة «إسرائيل» القوية مع الإرهاب.

ونقلت «سانا» عن المقداد تأكيده دعم الحكومة السورية لعمل وكالة «أونروا» في سورية والتعاون معها واستمرار هذا التعاون انطلاقاً من حرص حكومة الجمهورية العربية السورية على الحفاظ على القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وتأمين الدعم لهم، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تبذل كل جهد ممكن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أماكن الوجود الفلسطيني في سورية.

من جهته أكد مدير شؤون وكالة «أونروا» الجديد أنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على مستوى التعاون الجيد القائم بين الوكالة والحكومة السورية وأنه سيعمل على تعزيز هذا التعاون لتأمين الدعم والخدمات للاجئين الفلسطينيين في سورية والعمل على إعادة تأهيل بعض المخيمات بما يسمح باستمرار اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة حياتهم.