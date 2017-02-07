ص 5:05 2017/02/7

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس أن موسكو تدعو الأمم المتحدة لإجراء تحقيق داخلي دقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب قبل تحريرها من الإرهاب.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن زاخاروفا قولها في بيان نشر على موقع «الخارجية» الروسية: بعد الانتهاء من عملية تحرير الأحياء الشرقية لمدينة حلب من سيطرة الإرهابيين اكتشفت في مستودعات هذا الجزء من المدينة كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية وتم تأكيد هذه المعلومات بشكل متكرر من الحكومة السورية ومن عدد من الموظفين المسؤولين في الأمم المتحدة وممثلي الوفود الأجنبية الذين زاروا تلك الأحياء.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المعلومات المزيفة من طرف المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الخوذات البيضاء وأطباء بلا حدود والجمعية الطبية السورية- الأمريكية التقطت بسهولة وحتى قبل البدء بترويجها في إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة بما في ذلك من نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذا الأمر أدى إلى حقيقة أن الحكومة السورية ومن خلالها روسيا وقعت ضحية وابل من الانتقادات التي لا أساس لها.

وخلصت الدبلوماسية الروسية إلى القول: من المستغرب في هذا الصدد أن كشف الأكاذيب وعبثية الاستنتاجات بشأن كارثة إنسانية مزعومة على وشك الوقوع أو أنها قد وقعت في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بسبب نقص في الأدوية لم تلق حتى الآن توضيحاً مناسباً وتقييمات من المنظمة الدولية.