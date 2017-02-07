ص 5:05 2017/02/7

بدأ أمس أهالي تجمّع الذيابية للنازحين بريف دمشق بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب بعد إنجاز أعمال ترميم البنى التحتية وإصلاح ما دمرته التنظيمات الإرهابية التكفيرية فيها.

ولفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في تصريح صحفي إلى أن عودة الأهالي التي بدأت أمس تأتي ضمن برنامج واضح ودقيق سيؤمن عودة آمنة وكريمة ولائقة للمواطنين، مبيناً أن التأخير الذي حصل في عودة الأهالي إلى منازلهم في تجمع الذيابية كان لأسباب فنية ولوجستية.

وأشار حيدر إلى أن عودة أهالي الذيابية تعد رسالة لكل مواطن سوري مفادها أن الدولة جادة وحازمة في موضوع عودة جميع المواطنين إلى مناطقهم وهي رسالة إلى الخارج تكذب ادعاءاتهم وأكاذيبهم بأن الحكومة السورية تمارس «تغييراً ديموغرافياً» وتؤكد أيضاً أن مشروع المصالحة يسير بالتوازي مع إنجازات الجيش العربي السوري الذي لولاه لما تمت عودة الأهالي إلى المنطقة بعد أن طهّرها من الإرهاب.

وحول تجمع السبينة أكد الوزير حيدر أن عودة الأهالي ستكون خلال أيام بالطريقة نفسها وستتبعها عودة المواطنين إلى جميع المناطق من دون استثناء وذلك ضمن خريطة الأولويات وفق معطيين: يتمثل الأول بعودة الأمن والأمان إلى المنطقة المستهدفة حتى لا تكون ممراً أو مستقراً للإرهابيين، والثاني تأمين مقومات الحياة اللائقة ولو بالحد الأدنى ضمن إمكانات الدولة.

ولفت الوزير إلى أن المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بتمديد مرسوم العفو رقم 15 يؤكد أن الدولة الضامن الأساسي لكل السوريين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن، مبيناً أن مراسيم العفو تتيح فرصة لن تتكرر وتفتح الأبواب لعودة جميع من ضلّ الطريق.

من جانبه أكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أن المواطنين العائدين سيجدون جميع الخدمات من مياه ونظافة ودواء وبنى تحتية، لافتاً إلى وجود ورش للصيانة على أتم الاستعداد لتلقي الشكاوى الطارئة للعمل على معالجتها بالسرعة القصوى.

ولفت إلى أن عودة الأهالي ستكون بالتدريج بدءاً من أسر الشهداء والجرحى والعسكريين ومن ثم أسر العاملين في الدولة وصولاً إلى إعادة جميع المواطنين البالغ عددهم نحو 40 ألفاً.

وقال ممثل مركز التنسيق الروسي العقيد إيغور سيدروف: ما نشاهده من الفرحة والبسمة المرسومة على وجوه الأطفال والكبار بالعودة إلى منازلهم أمر مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سورية وخطوات كبيرة على طريق المصالحات المتواصلة والتي تعني جميع المواطنين الذين يهمهم أن يحل السلام في بلدهم.

ودعا سيدروف المواطنين العائدين إلى الحفاظ على الحياة الآمنة، متمنياً أن يحل السلام وألا يكون هناك وقت للحرب أبداً وأن تستمر الفرحة على وجه المواطنين.

وفي تصريحات لمراسل «سانا» لفت عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة وليد درويش إلى أنه في ظل انتصارات الجيش العربي السوري بالتوازي مع المصالحات المحلية التي تقوم بها الحكومة السورية نشهد عودة العديد من العائلات إلى منازلهم بعد تخليصهم من المعاناة التي خلّفها التهجير القسري من التنظيمات الإرهابية وذلك بعد تأمين جزء كبير من الخدمات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

وأشار رئيس بلدية الذيابية عبد الله الأحمد إلى أن عودة الأهالي ستتم عبر مراحل بواقع 3 أيام بين كل مرحلة وأخرى.

وبيّن رئيس بلدية السبينة المهندس توفيق الموسى أن البلدة على موعد قريب لعودة الأهالي إليها بعد أن تم تجهيز 70 بالمئة من البنى التحتية فيها من شبكة كهربائية وغيرها من الخدمات.