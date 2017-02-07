ص 1:01 2017/02/7

تشرين- خاص

أكد المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم، أن تركيا تمتلك الآلاف من القطع الأثرية السورية المسروقة وترفض تزويدهم بالصور والبيانات لهذه القطع، موضحاً أن المديرية العامة للآثار والمتاحف لا يمكنها أن تعطي رقماً دقيقاً لعدد القطع المهربة إلى الخارج، لأن عملية تهريبها تمت من المواقع الأثرية وليس من المتاحف.

وأوضح في تصريح خاص لـ «تشرين»، أن لبنان هي الدولة الوحيدة التي تتعاون مع مديرية الآثار في قضية مكافحة تهريب الآثار على عكس الدول الأخرى التي ترفض ذلك، إلى جانب المنظمات الدولية التي تتعاون كـ «اليونسكو» والأنتربول والجامعات والمعاهد العلمية الأوروبية واليابانية.

ولفت مدير الآثار إلى أن ظاهرة تزوير الآثار استفحلت كثيراَ في الفترة الأخيرة، ووصلت نسبتها إلى 90% من خلال القطع المصادرة في لبنان، مشيراً إلى ورشات تزوير للآثار في مدينة إدلب، تقوم باستخدام الرخام الموجود في عدد من المقالع في المنطقة في هذه العملية، وأن المزورين هم سوريون ويتواصلون مع شبكات عربية وأجنبية عبر دول الجوار مثل تركيا والأردن، ويقومون بتزوير القطع الأثرية ولوحات الفسيفساء والمسكوكات والمصاحف والأناجيل والأيقونات.

ولفت عبد الكريم إلى أن لصوص الآثار لجؤوا إلى التزوير لأنهم لم يحصلوا على ما يريدون من المواقع الأثرية كما حصل في عام 2013 و2014 عندما هاجموا المواقع واستخدموا جميع الوسائل للتنقيب عن الآثار وسرقتها.

وأوضح مدير الآثار أن المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومن خلال الوثائق العلمية، أثبتت للمنظمات الدولية التي تتعاون معها أن الكثير من القطع الأثرية الموجودة في الأسواق الأوروبية مزورة، لكن هناك مشكلة تعترضهم قانونياً فيما بعد، إذ يتطلب الأمر متابعة قانونية وتكليف محامين والعملية تستغرق سنوات طويلة.

وشدد عبد الكريم على أن المديرية ستتابع ملف القطع الأثرية لاسترجاع كل القطع المسروقة وإعادتها، معتبراً أن جريمة سرقة أو تزوير الآثار من أخطر الجرائم التي تهدد الحضارة الإنسانية ولاسيما لبلد عمره آلاف السنين يحتوي من المعالم الأثرية ما يجعله من أهم البلدان في العالم في هذا المجال.