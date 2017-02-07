ص 1:01 2017/02/7

أسدل الستار على منافسات الأسبوع السابع من ذهاب الدوري الممتاز ووحدها مباراة الجيش والكرامة تأجلت اتحاديا لموعد آخر بسبب مشاركة الجيش في بطولة العالم العسكرية التي اختتمت منذ أسبوع ونال فريق الجيش المركز الثالث, وشهدت هذه المرحلة (3) انتصارات و (4) تعادلات مناصفة سلباً وإيجاباً وفيها سجل فريق النواعير أول انتصار له وطبعه على خد الفتوة خارج أرضه بهدف من دون رد كما شهدت هذه المرحلة أول تعادل لفريق حطين وكان خارج أرضه مع الطليعة (1 – 1) وبالمثل تماما سجلت هذه المرحلة أول تعادل لفريق الحرية وجاء خارج أرضه مع جبلة بهدف لمثله.

وبدوره فريق جبلة بقي بعيداً عن لغة الفوز لسبع مراحل متتالية وبجانبه فريق الجزيرة الذي هو الآخر لم يتذوق طعم الفوز حتى هذه المرحلة, علماً أنه نال في المرحلة السابقة أول نقطة له نتيجة تعادله مع الاتحاد (1 – 1) بمفاجأة من العيار الثقيل.

عموماً بلغة الأرقام والإحصاءات كيف جاءت نتائج مباريات الأسبوع السابع من ذهاب الدوري الممتاز؟

لعبت الفرق فيما بينها (7) مباريات في هذه الجولة انتهت منها (3) مباريات بفوز فريق على آخر مقابل (4) تعادلات مناصفة إيجابا بنتيجة (1 –1) و (صفر – صفر)

وبلغة الفوز حسم فريق تشرين صدارة الترتيب مع ختام منافسات هذه المرحلة بفوزه المتوقع على الوحدة (3 – 1) واعتلى الصدارة برصيد (15) نقطة وسجل أهداف تشرين باسل مصطفى( د5) من ركلة جزاء ورامي لايقة ( د40) وأحمد ملحم ( د90) بينما سجل هدف الوحدة محمد الحسن(د30 وبدوره فريق المحافظة سجل فوزاً كبيراً على ضيفه الوثبة وغلبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد سجل للمحافظة سليمان رشو (د49) وأسعد الخضر (د55) ووسيم بوارشي (د80) وجلال الدكر (د90) بينما سجل هدف الوثبة عبد الحكيم يوسف في الدقيقة الأولى بعد مرور 55ثانية وهو ثاني أسرع أهداف هذا الموسم بعد لاعب الاتحاد رأفت مهتدي الذي سجل بعد مرور 26 ثانية في مرمى الحرية بالمرحلة السابقة.

وبلغة التعادل: فريق الاتحاد وقع بفخ التعادل السلبي على أرضه وبين جمهوره مع فريق الشرطة وبهذا التعادل فقد الاتحاد الصدارة بفارق نقطتين عن تشرين المتصدر والتي كانت بجعبته في المرحلة السابقة.

وبالمثل تماماً فريق المجد هو الآخر وقع بفخ التعادل السلبي على أرضه مع ضيفه الجزيرة

وسيناريو التعادلات لم يفارق فريق جبلة فعجز مرة أخرى عن مصالحة جمهوره بفوز بات حلماً بالنسبة له وينتظره عشاقه فما زال بعيداً عن طعم الفوز في هذا الموسم ومن جديد وقع بفخ التعادل على أرضه وهذه المرة مع الحرية بهدف لمثله فسجل جبلة أولاً عبر جمال درويش (د8) وعادله الحرية عن طريق رامي الناصر (د90) وفريق الطليعة هو الآخر أزعجه التعادل الإيجابي على أرضه وبين جمهوره مع ضيفه حطين بهدف لهدف وسجل حطين هدف السبق بوساطة معتز كيلوني (د38) من ركلة جزاء وعادله أصحاب الأرض بوساطة أحمد حديد (د76)

كما بلغ عدد الأهداف المسجلة خلال منافسات المرحلة السابعة من ذهاب الدوري الممتاز (14) هدف فقط منها (6) أهداف في الشوط الأول وهي:

للاعب الوثبة عبد الحكيم يوسف على مرمى المحافظة (د1) وللاعب تشرين باسل مصطفى على الوحدة (د5) من جزاء وللاعب جبلة جمال درويش على الحرية (د8) وللاعب الوحدة محمد الحسن على تشرين (د30) وللاعب حطين معتز كيلوني على الطليعة (د38) من جزاء وللاعب تشرين رامي لايقة على الوحدة (د40) و(8) أهداف سجلت في الشوط الثاني وهي للاعب المحافظة سليمان رشو على مرمى الوثبة (د1) بعد مرمر (55) ثانية وللاعب المحافظة أسعد الخضر على الوثبة (د55) وللاعب الطليعة أحمد حديد على حطين (د 76) وللاعب المحافظة وسيم بوارشي على الوثبة (د 80) وللاعب تشرين أحمد ملحم على الوحدة (د88)وللاعب المحافظة جلال الدكر على الوثبة (د90) وللاعب الحرية رامي الناصر على مرمى جبلة (د90) وللاعب النواعير أحمد طفيلية على مرمى الفتوة (د90)

والجدير ذكره خمس مباريات من هذه المرحلة اهتزت فيها الشباك بينما مباراتان بقيت فيها الشباك نظيفة وأربعة فرق أخفقت التسجيل فصامت عن هز الشباك وهي الاتحاد – الشرطة – المجد – الجزيرة بينما بقية الفرق نجحت بهز شباك الخصم بالإشارة إلى مباراة الكرامة وضيفه الجيش المؤجلة اتحاديا لإشعار آخر.

وهي مباراة الاتحاد وضيفه الشرطة وكذلك الحال لمباراة المجد وضيفه الجزيرة وكانت مباراة المحافظة وضيفه الوثبة الأكثر تسجيلاً (5) أهداف منها أربعة أهداف للمحافظة وهدف وحيد للوثبة تلتها مباراة تشرين والوحدة(3- 1 ) لمصلحة تشرين وشهدت هذه المرحلة زيادة بسيطة بالفاعلية الهجومية مقارنة مع المرحلة السابقة بواقع هدف واحد..

فبلغت نسبة تسجيل الأهداف (2,142) هدف في المباراة الواحدة بينما في المراحل السابقة (1,425) هدف في المباراة الواحدة ووحده الأسبوع الثالث كانت نسبة التسجيل(3.25) أهداف في المباراة الواحدة

واحتسبت في هذه المرحلة ركلتا جزاء الأولى ترجمها لاعب تشرين بنجاح على مرمى الوحدة (د5) والثانية ترجمها لاعب النواعير بنجاح على مرمى الفتوة (د90) كما شهدت هذه المرحلة (5) بطاقات حمراء ثلاث منها على فريق الفتوة (صبحي تحسين ووسيم عوض ومحمد هزاع) في مباراة فريقهم مع النواعير وواحدة على لاعب الطليعة عبد الله فاخوري في مباراة فريقه مع حطين والأخيرة على لاعب النواعير الزبدي في مباراة فريقه مع الفتوة

كما شهدت هذه المرحلة ثاني أسرع أهداف هذا الموسم بتوقيع لاعب الوثبة عبد الحكيم يوسف على مرمى المحافظة بعد مرور (55) ثانية وما زال لاعب الاتحاد رأفت مهتدي صاحب أسرع أهداف هذا الموسم و سجله على مرمى الحرية بعد مرور 26 ثانية فقط في المرحلة السادسة ذهاباً

وشهدت هذه المرحلة تسجيل ثلاثة أهداف في الدقيقة (90) للاعب المحافظة جلال الدكر على الوثبة وبه عزز تقدم فريقه بالرابع وللاعب الحرية رامي الناصر على جبلة وبه خطف التعادل وللاعب النواعير أحمد طفيلية على الفتوة وبه فاز النواعير.

بينما لم تسجل هذه المرحلة لأي هدف سجل في الوقت البدل من ضائع كما لم يسجل أي هدف في الدقيقة (45).