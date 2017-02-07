ص 1:01 2017/02/7

لم يكد عبق الأصالة يغادر المركز الوطني للفنون البصرية بعد المعرض الأثري الذي حمل عنوان «معركة سورية في الدفاع عن ماضيها»، حتى فاح في أرجائها أريجٌ أصيل لأكثر من تسعين فناناً بين مُصوِّر ونحّات وحفّار ومُصمِّم كتاب ضمن معرضهم السنوي «إكسبو 2016»، وبالتأكيد، الأصالة هنا تنبع من عدد كبير من التجارب الفنية المشاركة تنم عن بحث حقيقي وسعي حثيث لبلورة بصمة خاصة ومميزة على خريطة التشكيل السوري المُعاصر، طبعاً؛ عُجالة صحفية على محتويات المعرض لن تفيه حقَّه نقدياً،

لكن لا بد من الإضاءة على مجموعة من النقاط التي جعلت من هذه الفعالية حدثاً تشكيلياً له نكهته الفريدة، منها أن تأخذ جميع الأعمال المشاركة حقَّها في العرض بالمعنى العلمي للكلمة، وأن يكون التواشج البصري بينها هو الفيصل، بعيداً عن أي تصنيفات لها علاقة مثلاً بعمر التجربة التشكيلية للفنان، فالمُتجوِّل ضمن المعرض يدرك مباشرةً أن هناك عيناً خبيرة في أساسيات فن التصميم، وفن المعمار والإنشاء، إضافة إلى معرفة علمية بموضوع الإضاءة وتأثيرها في العمل الفني، وقدرتها على إبراز جمالياته، فأن تُنصف 244 منتجاً فنياً (100 لوحة، 82 منحوتة، 49 محفورة، 13 تصميم كتاب) من ناحية العرض اللائق ليس بالشيء السهل. الأمر الثاني المُلاحظ في «إكسبو 2016» هو قدرة الكثير من أعمال الفنانين الشباب على الصمود، فكراً وتكنيكاً، أمام لوحات ومنحوتات أساتذتهم أو الفنانين من أجيال سابقة لجيلهم، وهو ما يُحسب للمركز الوطني للفنون البصرية، ولاسيما أن قسماً كبيراً من الإنتاجات الفنية للفئة الأولى كانت ثمرة ورشات العمل التي أقامها في النحت على الخشب وفن الكتاب والحفر والتصوير… وهذا ما حقق زخماً مُغايراً يُمكن تلمُّس ملامحه من خلال هذا المعرض، بما يُبشِّر بفنانين سينهضون بالحركة التشكيلية في الأيام القادمة، ويُشكِّلون «الدينامو» الحقيقي لها، وهو ما يطرح الكثير من إشارات الاستفهام، منها ما يتعلق بأسباب غياب الكثير من تلك الأسماء الشابة عن المعارض التي تقيمها المؤسسات الثقافية الأخرى المهتمة بالفن التشكيلي، وما الآلية التي تتعاطى فيها تلك المؤسسات مع المشاركين في معارضها، وكيفية انتقاء الأعمال، والتنسيق لها…، والذي يقتصر في كثير من الأحيان على تعليق اللوحات على حواملها لا أكثر، من دون أدنى دراية بـ«سينوغرافيا العرض التشكيلي» كاختصاص له أسسه العلمية الدقيقة، بما يعنيه من إغناء لفضاء العرض وللمنتَج الجمالي في الوقت ذاته، وفق معمارية تُراعي الخصائص اللونية للعمل الفني، واحترام قيمته، وقيمة مُبدِعه.

نقطة ثالثة يمكن الحديث عنها في «إكسبو 2016» هي إعادة إحياء النحت السوري فأن يتماثل تقريباً عدد المنحوتات مع اللوحات هو حدث تشكيلي في حد بذاته، فغالباً ما تكون الغَلبة لأعمال التصوير على حساب النحت، أضف أنه في هذا المعرض ثمة تنوع بين التشكيل بالمعدن، والمجسمات المصبوبة بالبوليستر أو الجبصين، أو الطين المشوي، إلى جانب النحت على الرخام والبازلت، وأيضاً النحت على الخشب الذي برز فيه فهم واضح لخصوصية العمل مع هذه الخامة، بعيداً عن الرضوخ لخطوط «العِرْق» والعُقَد فيها، وإنما التركيز على السطح والكتلة، حيث لا يقتصر الاشتغال النحتي على الموضوع الزخرفي، وإنما الانتقال إلى التعاطي الأصيل مع خامة الخشب بما لها من فرادة، برزت في معظم منحوتات الخشب، وظهرت فيها أيضاً جرأة في التلوين ما منحها جماليات إضافية عززت حضور المنحوتة وجعلت المتأمِّل لها يستغرق في تفاصيلها، كما فعل مع بقية المنحوتات.

ما يلفت النظر أيضاً في هذا المعرض هو فن الحفر الذي كان غيابه شبه تام في المعارض السنوية، رغم أساتذته وفنانيه، وما يُمكن أن يضيفوه من جماليات خاصة بهذا الفن على اختلاف تصنيفاته من طباعة معدنية، أو استخدام الشاشة الحريرية، أو الحفر على الكرتون، والكولغراف والليتوغراف، وتعشيقهم من خلال الكولاج مع مواد أخرى وألوان مناسبة، ولعل «إكسبو 2016» كان بمثابة إعادة اعتراف بهذا الفرع المهم من شجرة الفن التشكيلي، ولاسيما أن هذا الفن حظي بنقلات نوعية في السنوات الأخيرة على صعيد التقنيات المستخدمة فيه، وما تُحقِّقه من جماليات لم تكن متاحة في السابق. وأيضاً كانت الأعمال الفنية المعروضة تحت تصنيف «فن الكتاب» سابقة تُحسب للمركز الوطني للفنون البصرية، والذي من الواضح أنه لن يستكين للجمود في «التفكير التشكيلي»، إن صح التعبير، ففي جعبته الكثير ليقدمه على هذا الصعيد ولاسيما أنه وضع نصب عينيه أن يبقى منفتحاً على الجميع، وأن يُساهم برفد المشهد الثقافي عموماً، وليس التشكيلي فقط، بكل ما من شأنه أن يُعزز حضورها الفاعل في حياة السوريين، الذين أثبتوا أنهم قادرون على صناعة الجمال مهما تكالبت من حولهم قسوة الظروف.

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