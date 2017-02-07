ص 1:01 2017/02/7

هو الموسيقي الوحيد من خارج لبنان الذي لحّن للسيدة فيروز، إلى جانب الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، فالقليلون جداً يعرفون أن أغنية «سيد الهوى قمري» هي من ألحان الراحل محمد محسن (1922-2007) عندما لحنها بناءً على طلب عاصي الرحباني.

محمد محسن، أو محمد الناشف وهو اسمه الحقيقي، لحّن عدة أغنيات أخرى لفيروز مثل «جاءت معذبتي، ولي فؤاد، لو تعلمين، أحب من الأسماء»، كما لحن أغنيات لماري جبران، سعاد محمد، فايزة أحمد، وردة الجزائرية، وديع الصافي، نجاح سلام، نصري شمس الدين، سميرة توفيق، نجاح سلام، نازك، نور الهدى، صباح، فهد بلان، محرم فؤاد، وغيرهم. تجربة محسن الغنية، كانت فاتحة الاحتفاء في ملتقى دمشق الموسيقي، وهو من ضمن عدة ملتقيات بدأت كرنفالاتها في ثقافي أبو رمانة بدمشق منذ يومين، وقد أشرف على الملتقى الموسيقي أحمد بوبس وقدم الأغنيات فيه جورج جبران ونهى عيسى، أما الفرقة فتألفت من موسيقيي فرقة تخت دمشق الموسيقي بإشراف عازف الكمان بديع بغدادي.

عشر سنوات مضت على رحيل المبدع محمد محسن، الذي قضى وقتاً في القاهرة وبيروت ولحن لكبار المطربين، ثم عاد إلى دمشق في الثمانينيات حيث شاء أن تكون مدينة الانطلاق هي مدينة الختام. رصيد كبير من الألحان ومعاصرة للحظات الأولى لانطلاق إذاعة دمشق، شكلت مناسبة للاحتفاء في أولى إطلالات ملتقى دمشق الموسيقي الذي أقامته مديرية ثقافة دمشق، وذلك ضمن سلسلة ملتقيات يشهدها المركز الثقافي في أبو رمانة، ويتناول برنامجها معظم الفنون.

البداية كانت للمقدم جمال الجيش بصوته الرخيم وإلقائه المميز، والذي أشار إلى أهمية الملحن الراحل محسن، كما تحدث عن أهمية الثقافة وضرورة العمل على الفنون، ثم قدم الكاتب والباحث أحمد بوبس فكرة عن الملتقى وعرضاً تاريخياً لتجربة محمد محسن المختلفة والمهمة على صعيد المشهد العربي ككل.. وقال بوبس: إن الموسيقي الراحل محمد محسن كان أحد أهم الملحنين العرب، وأهم موسيقي سوري والقرن العشرين، بدأ مسيرته مطرباً على مسارح دمشق وانضم إلى إذاعة دمشق الأولى عند افتتاحها عام 1939 مردداً في الكورس ومطرباً، ثم ساهمت الدراسة الموسيقية العميقة- بحسب بوبس- في صقل الموهبة التي امتلكها محسن، حيث تتلمذ على يد صبحي سعيد في سورية، وحنا الخل في فلسطين، وتأثر برياض السنباطي، لينطلق بعدها إلى التلحين، وكان أول من عرف النوتة في وقت كان فيه القليل من الملحنين والعازفين العرب يعرفونها.. عام 1945 سافر إلى القدس وانضم إلى إذاعتها ولحن لعدد من المطربين الفلسطينيين منهم محمد غازي وفهد نجار. وفي عام 1948 عاد إلى دمشق ليبدأ مرحلة جديدة في إذاعتها وليبدأ التلحين لغيره من المطربين السوريين والعرب.. ومن الضروري الإشارة إلى أن محمد محسن هو من اكتشف في الخمسينيات مطربتين أصبحتا فيما بعد من أهم نجوم الغناء العربي، وهما فايزة أحمد التي لحن لها عدداً من الأغنيات مثل «درب الهوى» و«ليش دخلك»، أما المطربة الثانية فكانت وردة الجزائرية، ولحن لها «دق الحبيب دقة» و«روح يا هوى» ثم أتبعها بمجموعة أخرى من الأغنيات.

وأضاف بوبس أنه في نهاية الخمسينيات أصبحت إقامة «محسن» في بيروت دائمة ولحن للكثيرين من المطربين هناك، ثم في عام 1976 انتقل محسن إلى القاهرة ليبدأ مرحلة فنية جديدة وفيها لحن لعدد من المطربين المصريين منهم سيد عبد الغني السيد ومحمد قنديل وفايدة كامل وشريفة فاضل والثلاثي المرح وغيرهم… عام 1980 عاد إلى دمشق ليمضي السنوات الأخيرة من حياته وليرحل في الثالث عشر من شباط عام 2007 تاركاً ما يزيد على ألف لحن لأغانٍ غناها كبار المطربين العرب، ولاقت شهرة وانتشاراً كبيرين على مستوى الوطن العربي والعالم، ومازالت خالدة حتى يومنا هذا.

على صعيد الأغنيات التي قدمت في الأمسية، بدأ المطرب جورج جبران بأغنية «يا أم العيون الكحيلة» وأغنية «يا سارية»، ثم تابع في أشهر الأغنيات التي لحنها الرحل محسن مثل «عهد الله» و«أبحث عن سمراء» و«سهرتنا حلوة الليلة»، أما الفنانة نهى عيسى فغنت «سيد الهوى قمري» و«دمعة على خد الزمن» و«رجال أحلى من المال» و«دق الحبيب دقة» و«مظلومة يا ناس»..

شكّل الملتقى مناسبة للتذكير بتجربة الراحل محمد محسن والإضاءة على مختلف أعماله الموسيقية المهمة لكبار المطربين في العالم العربي وسورية، وهي بداية ينتظر منها المهتمون أن تستمر لتضيء على المتميزين في الغناء والموسيقا الذين تركوا بصمة لايزال أثرها في المشهد الفني حتى اليوم.