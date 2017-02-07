ص 1:01 2017/02/7

قبل الحرب على سورية، أقلام كثيرة تناولت الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة على اعتبار أن لها دوراً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واليوم وفي ظل الحرب التي أنتجت الدمار والخراب والعديد من الأضرار الاجتماعية والنفسية، ازداد الحديث عنها لأنها باتت حاجة وضرورة ملحة جداً ولا يوجد حل أفضل منها لتمكين الأسر وبخاصة أسر وعوائل الشهداء المدنيين والعسكريين وجرحى الجيش العربي السوري من مواجهة أعباء الحياة ومصاعبها، فهذه المشروعات وحسبما أوضحت ريما العمري عضو لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في ندوة أقيمت حول سبل دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا تحتاج رأس مال كبيراً وتعد أكبر مشغل للأيدي العاملة، إضافة إلى أنها من أهم العوامل التي تسهم في تحريك عجلة النمو، وفي وقفة لـ«تشرين» مع العمري على هامش الندوة بينت أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من الميزات أهمها سهولة تأسيسها نظراً لعدم الحاجة إلى رأسمال كبير أو تكنولوجيا متطورة، ثانياً قدرتها على توفير فرص عمل بتكلفة استثمارية منخفضة، وبمؤهلات متواضعة، ثالثاً تساهم في نشر القيم الصناعية الإيجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير مهارات العاملين فيها، وأخيراً توفر هذه المشاريع جزءاً مهماً من حاجات السوق المحلي.

على أرض الواقع

ولدى سؤالها عن الجانب العملي على أرض الواقع الذي يجري العمل عليه وإمكانية تأمين التمويل المطلوب قالت العمري: للوصول إلى أسر الشهداء علينا أن نتواصل معهم ونكتشف ما لديهم من إمكانات ومهارات لتنميتها وذلك عن طريق التأهيل والتدريب وفق معايير موضوعية، بعد ذلك علينا فرز تلك الأسر حسب الوجود الجغرافي، فالأسر الموجودة في الأرياف نساعدهم لتأسيس مشاريع إنتاجية تتناسب مع البيئة الريفية كتربية المواشي وزراعة الفطر أو صناعة السجاد والبسط، أما الأسر الموجودة في المدن وأطرافها فمن الممكن مساعدتها عبر إنشاء وحدات إنتاجية صغيرة أو متوسطة، وأفضلها مشاغل الخياطة، فصناعة الألبسة من المشاريع الرائدة والناجحة والتسويق ممكن عن طريق التعاقد مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، أما بالنسبة للتمويل فمصادره متعددة فهناك وعود حقيقية من الحكومة بعودة المصارف العامة والخاصة للإقراض قريباً، وهناك مصادر أخرى كالمنظمات الدولية وأشهرها برنامج الأمم المتحدة للإنماء التي تعمل على تمويل الجمعيات الأهلية والتعاونية والمحلية المرخصة أصولاً التي تعد شريكاً حقيقياً ومهماً في تنمية المجتمع، أضف إلى ذلك أن لدينا عدداً من المقترحات التي نأمل تفعيلها لتذليل صعوبات تمويل تلك المشروعات منها زيادة الوعي بأهميتها وتوضيح دورها في إيجاد فرص عمل منتجة، والعمل على تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي خاصة لذوي الشهداء، وذلك بمشاركة عدد من المصارف التجارية، والعمل على توفير البيئة القانونية لممارسة عملها وإيجاد نظام معلومات ائتمانية مناسب لها، فهذه الأنظمة تعمل كضامن للشركات الصغيرة والمتوسطة وتغطي جانباً تأمينياً لحماية البنوك من عمليات تخلف الشركات عن السداد، وهذا الموضوع من شأنه حل مشكلة الإقراض للعائلات المستهدفة وهناك تجارب أثبتت نجاحها في عدد من الدول.

تبسيط الإجراءات

بدوره هشام خياط مستشار تطوير الأعمال الرئيسة لمركز الأعمال والمؤسسات أشار إلى أن 70% من المتقدمين لخوض تجربة المشاريع الصغيرة هن من النساء اللواتي قبلن التحدي بمواجهة مرحلة التأسيس التي تحتوي على تحديات بنيوية لها علاقة بتركيبة المنشأة، وبضعف القدرة المالية، ولذلك لابد من تبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل وقيام المؤسسات بتقديم الخدمات والمعلومات في فترتي التأسيس والتشغيل، وتعزيز بعض التجارب مثل الأسواق الشعبية والبازارات، فالاستثمار في المشاريع متناهية الصغر هو استثمار بالإنسان وتنمية مهاراته وقدراته عوامل مهمة لنجاح هذه المشاريع لتأخذه المنتجات لسكة النجاح.

صونيا خانجي عضو مجلس غرفة صناعة دمشق طالبت بالعمل على فكرة إنتاج الخدمات، كالترجمة والتصميم مع منح المنتجات السورية علامة مميزة مثل الإيزو العالمي.

أما السيدة ريما فرأت أهمية التفكير في المشاريع الصغيرة السريعة التي تتناسب مع الناس وأوضاعهم وخاصة أسر الشهداء والجرحى، ومع وجودهم الجغرافي لأن العائلات التي تضررت لا يمكنها الانتظار وهي بحاجة إلى قوتها اليومي لتعيش، وخاصة النساء الريفيات وكذلك الشباب العاطلون عن العمل.

من جهتها، أمل محاسن رئيسة جمعية أصدقاء دمشق ركزت على موضوع المرأة المعيلة التي تعيش صعوبات جمة ورأت أن هذه المشروعات ستعمل على تقديم الاكتفاء الذاتي لها ولأسرتها في المستقبل.

الدكتورة رجا حمادي من كلية الاقتصاد تمنت تحويل خانة الأماني والعواطف في الطروحات والندوات إلى تغيير حقيقي للواقع المحمل بالمشكلات غير القابلة للحل أو التي توجد صعوبة في حلها لأنها تحتاج فترة طويلة للعلاج، مشيرة إلى أن قلة التسويق هي من أبرز المشكلات، ولو تمكنّا من تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة ربما ساعدنا عندئذ الكثير من أسر الشهداء والجرحى ووفرنا فرص عمل أكثر.

الخبير شادي أحمد بيّن أن أي قطاع من المشروعات المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى أربع بيئات أساسية هي القانونية والتشغلية والتمويلية والتنظيمية، لكن المشكلة تكمن في غياب أي قانون خاص ينظم هذه المشروعات، كما أننا لا نزال نعمل بمنهاج تشغيل وموديلات قديمة جداً، وتمويلياً المشروع الصغير مثل الكبير في موضوع الضمانات وغيرها.