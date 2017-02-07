ص 1:01 2017/02/7

قال آرئيل شارون وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق يوماً ما مخاطباً جنوده:

«أينما يضع الجندي الإسرائيلي قدمه.. فهو لنا».

أقدمت عصابات الهاغانا وشتيرن والآرغون وهي من شتات يهود العالم المهاجرين إلى فلسطين- على الاستيلاء على ممتلكات مليون نسمة من العرب الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم وأراضيهم واغتصابها قسراً بمؤامرة وتواطؤ من أمريكا والدول الغربية بعد هزيمة منيت بها سبعة جيوش عربية دخلت الحرب «لنصرة عرب فلسطين».

هذه الجيوش السبعة كانت تحت إمرة الأمير عبد الله الذي أوكل هذه القيادة بدوره للضابط البريطاني كلوب باشا.

بعد انتصار الثورة المصرية عام 1952 على الملك فاروق، سأل الرئيس جمال عبد الناصر أحد الضباط الذين شاركوا في حرب فلسطين 1948..

كيف انتصرت العصابات الصهيونية على جيوش سبع دول عربية فأجابه:

«انتصروا عليهم لأنهم 7 جيوش.. لو كانوا جيشاً واحداً لما حدث ذلك».

بعد صدور القرار رقم 273 تاريخ 11/5/1949 الذي قبل بموجبه الكيان الصهيوني عضواً في الأمم المتحدة، وقف «دافيد بن غوريون» وهو أول رئيس وزراء لكيان العدو الصهيوني مخاطباً تلك العصابات التي تشكل منها فيما بعد جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث قال:

«أهنئكم على قيام دولتكم.. لكن أحب أن أقول لكم.. إن انتصاركم لم يكن من قوتكم إنما جاء من ضعف عدوكم».

سأستحضر أرقاماً وتواريخ وأسماء ومستندات كلها أسهمت في نكبة فلسطين.

فهناك مرتكزات بنى عليها الاحتلال الصهيوني كيانه الغاصب:

أولاً- المؤتمرات الصهيونية التي بدأت عام 1897 في سويسرا برئاسة زعيم الحركة الصهيونية العالمية حين قال في افتتاح أول مؤتمر حضره 300 من «حكماء» بني صهيون:

«لقد بدأنا بوضع اللبنة الأولى في بناء الدولة اليهودية»

وقد اختتم المؤتمر قائلاً: «أبشركم لقد بنينا هذه الدولة، وسترى النور بعد 50 عاماً»، وفي يومياته قال: «إذا قدر لنا وأخذنا القدس، فسأمحو وأزيل كل أثر لايمت لليهودية بصلة».

ثانياً-في تاريخ 1907 جمع رئيس وزراء بريطانيا آنئذ كامبل هنري بنرمان وزراء خارجية دول أوروبا الاستعمارية وقال لهم: «علينا أن نمنع الوحدة العربية بين المشرق العربي والمغرب العربي».

قالوا له كيف؟ فقال: «بزرع جسم غريب في فلسطين قلب الأمة العربية».

وكان هذا تمهيداً لـ «وعد بلفور» المشؤوم.

ثالثاً- معاهدة «سايكس بيكو» بين وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا «هذه المعاهدة التي قسمت الوطن العربي وأضعفته، جرت هذه المعاهدة بعد مؤتمر «سان ريمون» 16/5/1916.

رابعاً- وعد بلفور الذي أعطت بموجبه بريطانيا حقاً لا تملكه إلا من لا يستحقه.

خامساً- صك الانتداب البريطاني الذي أقرته «عصبة الأمم»على فلسطين في تاريخ 24/7/1927 الذي مهد لتنفيذ «وعد بلفور» بقدوم المهاجرين اليهود إلى فلسطين.

سادساً- قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في تاريخ 29/11/1947 الذي قسم فلسطين.

سابعاً- احتلال واغتصاب كامل فلسطين في تاريخ 15/5/1948.

الاحتلال الصهيوني أقام كيانه الغاصب بقرار وهذا أولاً- مخالف للقانون الدولي لأن إنشاءه لا يكون بقرار، ثانياً- ليس له دستور، وثالثاً وهو الأخطر ليس له حدود.

هذه البنود الثلاثة التي ذكرناها، تصلح مستندات وأدلة، يمكن اعتمادها للطعن في «شرعية» هذا الكيان، وبطلانه، استناداً لأحكام القانون الدولي.

الصهيوني المتطرف دافيد ترشيش في كتابه «دليل فلسطين السياحي» جاء فيه معرفاً «حدود» الكيان الصهيوني- الفصل الثالث منه:

«لا يعدّ المسافر خارج البلاد، إلا إذا اجتاز حلب في الشمال، والاسكندرية في الجنوب»، وأضاف: «إن أرض إسرائيل ليست فلسطين إنما تمتد أيضاً إلى المدينة المنورة وكذلك أرض السبي والأسر»، وكان يعني بذلك إشارة إلى العراق.

وتحدث ماكس نوردار في المؤتمر الصهيوني المنعقد في لاهاي في تاريخ 14/7/1917 أي قبل إعلان «وعد بلفور» بحوالي أربعة أشهر حيث قال:

«إن هذه الحدود سوف تكون امتداداً للحدود الحضارية الأوروبية حتى تصل إلى نهر الأردن».

وأخيراً جاءت غولدامائير رئيسة وزراء العدو الصهيوني وقتذاك لتقول عام 1967 «لن تعيّن لنا حدود، ولن يعيّنها أحد، نحن الذين نعيّنها..».

في حين جاء المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي في منحى آخر ليقول:

«إذا ماكان لمطالب الشعوب أن تلبى وهي في هذه الحالة تعود إلى أكثر من 2500 سنة، فلن تنتهي عملية توزيع الأراضي، واقتلاع الشعوب من أوطانها في جميع أنحاء العالم».

كما أكد ذلك مؤرخ كتاب «موجز تاريخ العالم» هـ . ج ويللز مفنداً ادعاءات اليهود التاريخية..

حيث قال:

«إذا كان من المناسب إعادة بناء دولة يهودية في العالم تلك الدولة التي لا وجود لها منذ 2500 سنة.. فلماذا لا تكون ألفاً آخر من السنين، ونعيد بناء الدولة الكنعانية» علماً أن الكنعانيين، خلافاً لليهود.. ما زالوا موجودين في فلسطين.

إن اليهود كما جاء في «بروتوكولات حكماء صهيون» يريدون إفساد الأرض وما عليها لإقامة كيانهم على أنقاض هذا الفساد والخراب.

ومن يقرؤها، يدرك مدى انحطاط نفوسهم الشريرة، وبرنامجهم الخيالي، لأن ما جاء فيها من أقوال لا تفيد إلا في تأجيج نيران الحقد في الصدور، وإثارة البغضاء والكراهية، بينما نحن في عالم اليوم بحاجة إلى المحبة والإخاء.

مجلة «كيفونيم العنصرية الصهيونية عام 1982 وعقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، نشرت مقالاً على درجة من الخطورة، يستحق الالتفات إليه، تضمن خطة مدروسة لتقسيم الوطن العربي وتدميره، وإشعال الفتن المذهبية والحروب الطائفية فيه، تمهيداً لاحتلاله»، فهل كنا حينها نقرأ، لنعلم ما يخفيه لنا هذا العدو، وقد يتحقق له ما أراد!.

وفي مذكراته التي احتوت 5 مجلدات قال هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا في المجلد الثالث:

«سياستنا تقوم على إشعال الفتن بين الدول العربية».

في حين جاء ديك تشيني وزير الدفاع الأمريكي الأسبق متوافقاً مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني على خطة مضمونها «تدمير» الجيوش العربية الثلاثة «مصر- سورية- والعراق».

إن الكيان الصهيوني إلى زوال، فعاداته وتقاليده، لا تأتلف مع عاداتنا وتقاليدنا، فهو جسم غريب في جسم سليم فلابد من أن يزول وحتمية التاريخ تقضي بزواله.