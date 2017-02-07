ص 1:01 2017/02/7

أشرف وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو خلال زيارته إلى الشركة العربية لصناعة البورسلان في حماة أمس على عمليات إعادة إقلاع العمل في معمل الأدوات الصحية ومعاودة إنتاجه مجدداً بعد توقفه نهاية العام 2012 نتيجة نفاد المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الأدوات لدى مستودعات الشركة وظروف الحرب العدوانية القاسية التي تعرضت لها بلدنا مؤكداً حرص الحكومة وعزمها وإصرارها على إعادة انطلاق العملية الإنتاجية في مؤسسات القطاع العام الحيوية ومنها معمل الأدوات الصحية وتأمين مستلزمات وحاجات المواطنين من منتجاته من مختلف الأدوات الصحية بمواصفات قياسية وجودة عالية تضاهي المنتجات المستوردة وبأسعار مقبولة تؤمن استقراراً سعرياً معقولاً في الأسواق المحلية.

وقال الحمو: إن وزارة الصناعة كانت حريصة على إعادة عجلة الدوران للشركة العربية لصناعة البورسلان في حماة التي تعد من أعرق شركات القطاع العام الصناعي لما تتميز به منتجاتها من جودة عالية وإقبال في السوق المحلية والخارجية وذلك بعد توقفها عن الإنتاج لمدة تزيد على 4 سنوات وأتى إقلاع الشركة نتيجة دعم الحكومة وتقديم التسهيلات ودعم الفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة الذين تقدموا بعروض لتأمين المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوات الصحية.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية لمعمل الأدوات الصحية حسب ما هو مخطط تصل إلى 1500 قطعة يومياً تشمل مختلف أصناف الأدوات الصحية من المغاسل والمراحيض الحديثة والتقليدية والمصابن وأعمدة البورسلان المستخدمة في تثبيت المغاسل وملحقاتها.

وأكد المدير العام للشركة المهندس حمزة المحمد أن إدارة الشركة وعمالها حريصون جداً في الحفاظ على سمعة الشركة وجودة إنتاجها وتطوير مستويات الجودة لتلبية حاجة السوق من درجات الجودة المطلوبة وهناك إرادة ورغبة قوية للطواقم العمالية والفنية في الشركة شكلت أساساً لعودة المعمل للإنتاج وتمت معالجة وتذليل كل الصعوبات والتحديات المعترضة.

وشملت جولة وزير الصناعة كافة أقسام الشركة ومراحل الإنتاج في قسم الأفران الذي يتميز بوجود خبرات عمالية وفنية عالية أثبتت كفاءتها وجدارتها طوال السنوات الماضية.

وانتقل لزيارة الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة واطلع على المراحل واللمسات النهائية لمشروع تحديث معمل الصهر لإعادة إقلاع الشركة من جديد عقب تطوير خطوطها وزيادة طاقتها الإنتاجية من قبل خبراء شركة ابولو الهندية.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس عبد الكريم الموسى أن إدارة الشركة وعمالها بمختلف اختصاصاتهم يعملون كخلية نحل وفريق واحد لتذليل العقبات والإسراع في انطلاق العملية الإنتاجية بالتعاون مع الخبراء الهنود في انجاز البرمجيات والمعايرات اللازمة لتشغيل بعض الأجهزة والآلات بعد أن تم الانتهاء من تجهيز فرن الصهر والمكابس وما يناسبها من أصناف الخردة وانجاز شامل للبنى الهيكلية.

وتوقع الموسى بدء التشغيل مطلع شهر آذار علماً أن عقد تطوير المعمل مع شركة ابولو الهندية يستمر حتى 19 نيسان المقبل ويجــري تأمين المواد الأولية (الخردة المعدنية ) لتشغيل معمل الصهر تضمن فترة تشغيل تزيد على أربعة أشهر قادمة وسيارات الشركة مستمرة بشحن واستجرار كميات الخردة من كافة المصادر تباعاً بما يضمن استمرارية تشغيل المعمل على مدار الساعة.

وأشاد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري بالولادة الجديدة للقطاع الصناعي في سورية من خلال إعادة إقلاع العمل في الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية والشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية اللتين تمثلان رافداً مهما للاقتصاد الوطني وتسهمان بشكل رئيسي في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وأعرب الحزوري عن أمله بمناسبة قدوم الوزير إلى حماة بتلبية مطالب الفلاحين لتأمين السماد وتوريده من قبل الشركة العامة للأسمدة في محافظة حمص التي تتبع وزارة الصناعة خلال شهر شباط الجاري لحاجة المحاصيل الماسة له بما يضمن انتاج داعم للأمن الغذائي الوطني.

وعبّر أمين فرع حماة لحزب البعث مصطفى سكري عن فخره بأن عمال سورية مصرون من خلال عودة العمل في هاتين الشركتين على توجيه رسالة للعالم أجمع بأنهم مصرون على العمل والانتاج لدعم الاقتصاد الوطني.