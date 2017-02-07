ص 1:01 2017/02/7

دشنت طهران أمس برعاية وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، خطوط إنتاج خمسة منجزات قتالية دفاعية تشتمل على صاروخ «فجر5» الموجه ومنظومة «ميثاق 3» المحمولة على الكتف لإطلاق القذائف ونظام سلاح قذف الرمانات اليدوية عيار 40 مليمتر وذخيرة متطورة وبندقية مصاف فردي عيار 45 و 56 ومسدس.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن دهقان قوله خلال مراسم التدشين إن وزارة الدفاع وفي سياق دعمها المؤثر للقوات المسلحة في قطاعات القتال البري والدفاع الجوي ومن خلال إيجاد خطوط إنتاج هذه المنظومات المتطورة قد قطعت خطوات كبيرة جديدة على صعيد سد احتياجات القوات المسلحة وتعزيز البنية الدفاعية للبلاد.

وأضاف: إن منظومات الأسلحة هذه، ورفع القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في حقل القتال البري والدفاع الجوي ستزيد من التحركات العملانية بشكل ملحوظ .

وأشار العميد دهقان إلى أن جميع مراحل تصميم وصناعة وإنتاج هذه المنظومات جرت في وزارة الدفاع، وقال إن تنوع المنتجات الدفاعية المصنعة في هذه المؤسسة هي فريدة من نوعها، لافتاً إلى نمو إجمالي الإنتاج العسكري في وزارة الدفاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي شهدت تصميم وإنتاج أكثر من 115 نوعاً من المنظومات والأسلحة الدفاعية الجديدة .

من جهة ثانية، قال مساعد وزير النفط للشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا إن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ضد إيران لم يؤثر على الشركات النفطية الأوروبية والآسيوية، ولا تزال هذه الشركات تدعو إلى التعاون مع إيران، مشيرا إلى أن الحظر الأخير الذي فرضته الإدارة الأميركية على إيران يمنع شركات النفط الأميركية من المشاركة في مناقصات النفط الإيرانية.

وأشار زماني نيا خلال حديثه لوكالة <إرنا> إلى أن إيران لم تضع أية قيود لمشاركة هذه الشركات في المشاريع النفطية الإيرانية غير أن الشركات الأميركية لن يكون بمقدورها المشاركة في المشاريع.

وفيما لفت زماني نيا إلى وجود بطء في العمل في البلاد أعرب عن أمله بحدوث تحولات ايجابية والازدهار في صناعة النفط الإيرانية في غضون الشهرين القادمين.