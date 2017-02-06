ص 10:10 2017/02/6

تنفذ مؤسساتنا ووزاراتنا العديد من المشروعات كل عام وبمئات الملايين، وبعيداً عن حالات التأخير التي قد تقع مع بعض المشروعات، قد يكون مستوى بعضها المنفذ ليس بتلك الصورة المرسومة على الورق، بمعنى أدق قد يحدث نوع من الانحرافات بوضع المشروع النهائي ومرد ذلك إلى تهاون جهة الإشراف – هذا الجهاز – الذي لم يقم بواجباته على أكمل وجه،وبالتالي خرجت لدينا مشروعات سرعان ما اعتراها سوء التنفيذ…!

جميع الأعمال في القطاع العام وخاصة الجانب الخدمي من شركات ودوائر ومبان تحتاج أجهزة إشراف ومتابعة، من باب أن الإشراف أساس كل تنفيذ ناجح وترشيد الإمكانات المادية إلى وضعها المطلوب بلا زيادة أو نقصان وصولاً إلى تنفيذ سليم..!

كثيرة هي المشروعات التي تم التلاعب فيها وفي اعتماداتها وملاحق عقودها وكانت النتيجة سوء تنفيذ وخسائر بالملايين، والسبب غياب الإشراف والمتابعة، وإن وجدت فإن القواسم مشتركة بينها وبين الجهة المنفذة للمشروع قد تكون جهة خاصة همها الأوحد تنفيذ مشروعات بمستويات سيئة و«لهط» الأموال..

والسؤال: هل لدى دوائرنا ومؤسساتنا التي تدير مشروعات بالملايين معايير مؤطرة تجاه جهاز الإشراف وحسن اختياره..؟! أم العلاقة للمحسوبيات والولاءات والطول والعرض وما قد يرشح من فائدة من جراء تعيين هذا الشخص مشرفاً ومتابعاً لمشروع المؤسسة..؟!

لقد قللت بعض الجهات من دور المشرف رغم أهميته وخطورته على سير تنفيذ الأعمال والمهام كما يجب، فللمشرف مهام وأعباء كثيرة في توجيه العاملين وتنبيههم لمواجهة كل ما قد يعترض طريقهم من عقبات وما يستجد من تحديات ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتنمية المعرفة العلمية وتوظيفها لخدمة العمل وجودته والإشارة إلى السلبيات في حال وقوعها من جانب الجهة المنفذة لا أن يسكت ويغض البصر تحت أي مبرر كان.

مطالبة شركاتنا وإداراتنا اليوم بوجود مشرف ومتابع على حسن تنفيذ مشروعاتها صفاته الإخلاص والأمانة والنزاهة والإلمام بالأعمال الموكلة التي ستنفذ بمهارة وحرفية عالية، فالخبرة مطلوبة لكن يجب أن تكون مقرونة بالأمانة التامة أيضاً..!

اختيار المشرف عمل ومهمة دقيقة،على الإدارات المعنية التأني عند الاختيار،وصولا إلى شخص ذي خبرة وصادق ومخلص لعمله ولوطنه…!