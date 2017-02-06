ص 5:05 2017/02/6

نفّذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملية خاطفة استعادت من خلالها السيطرة على قريتي البيضة الشرقية والغربية شرق المحطة الرابعة لنقل النفط على اتجاه بيارات تدمر، وتمّ خلال العملية القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» وتدمير العديد من آلياتهم، بينما فرّ العشرات منهم باتجاه عمق البادية. وقضت وحدات الجيش على العديد من إرهابيي «داعش» ودمّرت آلياتهم على اتجاه حقل المهر للنفط بريف تدمر الشمالي الغربي.

وفي دير الزور تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم إرهابيي «داعش» في منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الإلكتروني بدير الزور وكبدتهم خسائر كبيرة، إذ أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تصدت لهجوم إرهابيي «داعش» في منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الإلكتروني بدير الزور وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. وفي وقت سابق أمس نفذت وحدة من الجيش ضربة مركزة على تحرك لـ«داعش» خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث إرهابييه من دير الزور، إذ دمرت وحدة من الجيش بصاروخ موجه آلية مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي «داعش» وأوقعت عدداً من القتلى بين صفوفهم قرب منطقة المكبات جنوب مدينة دير الزور.

في غضون ذلك أفاد مراسل (سانا) في محافظة اللاذقية بأن عربة مدرعة من نوع «بي تي إر» عائدة لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة احترقت أمس الأول على أوتستراد جبلة إثر خلل فني. وذكر المراسل أن احتراق العربة لم يؤد إلى وقوع إصابات.