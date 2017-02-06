ص 5:05 2017/02/6

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاون جميع الدول، مبدياً استعداد إيران لتنمية تعاونها مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وقال روحاني خلال تسلمه أمس أوراق اعتماد السفير البرتغالي الجديد في طهران جواعو جوزه كورته رئال: بعد الاتفاق النووي تهيأت أرضيات مختلفة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمصرفية والصناعية والثقافية والعلمية ومجالات الطاقة.

من جانبه أكد كورته رئال رغبة بلاده بتعزيز تعاونها مع إيران في مختلف المجالات وخاصة العلمية والثقافية.

إلى ذلك جدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وبحث شمخاني خلال لقائه في طهران أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف الأزمة في سورية والتعاون المشترك لمحاربة الإرهاب، وقال شمخاني: إن السلام لا يمكن أن يتحقق في سورية مع وجود تنظيمي «داعش» و«النصرة» والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما واستمرار بعض دول المنطقة بدعمهما.

واعتبر شمخاني أن معظم أهداف اجتماع أستانا تحققت، مؤكداً أهمية التعاون بين إيران وروسيا من أجل تثبيت النجاحات الميدانية وكذلك الخطط والمبادرات السياسية، مبيناً أن قلق بعض بلدان المنطقة إزاء التنسيق الإيراني ـ الروسي ـ التركي نابع من تراجع قدرات الإرهابيين وليس حرصهم على الشعب السوري.

بدوره أشاد لافرينتيف بالدور البنّاء لإيران من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، معتبراً نجاح اجتماع أستانا إنجازاً للمضي قدماً نحو استمرار المبادرات السياسية الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا.

وشدّد لافرينتيف على استمرار التعاون الميداني بين إيران وروسيا وسورية ضد الإرهابيين الذين لا يلتزمون بالحل السياسي، مشيراً إلى أن الحوارات السياسية لن تخل بمسيرة مكافحة الإرهابيين.

إلى ذلك أكد رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية كمال خرازي أن إحدى الركائز المهمة للسياسة الخارجية الإيرانية تقوم على تقديم الدعم لبلدان المنطقة ومنها سورية والعراق بطلب منهما.

ونقلت «سانا» عن خرازي قوله خلال لقائه عدداً من سفراء بلدان آسيا وإفريقيا المعتمدين لدى طهران: إن خطوات إيران في المنطقة تختلف تماماً عن تصرفات بعض البلدان التي أسفرت عن ظهور المجموعات الإرهابية التي لاحظ الجميع ما ارتكبته من مجازر في سورية والعراق.