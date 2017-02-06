ص 5:05 2017/02/6

أكدت رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها أمس وفداً برلمانياً بلجيكياً برئاسة فيليب دوفينتر أن سورية ماضية في محاربة الإرهاب وتقدر مواقف الدول التي تقف إلى جانبها وتدرك خطر الإرهاب على العالم.

وبينت عباس أهمية التعاون بين الدول لاستئصال الإرهاب لأن الإرهاب الذي تعرضت له سورية هو ذاته الذي استهدف المواطنين الأوروبيين في أكثر من عاصمة وسيمتد أكثر إن لم يتم القضاء عليه، لافتة إلى دور البرلمانيين الأوروبيين كممثلين لشعوبهم في التأثير على سياسات حكوماتهم بإعادة النظر في المواقف الخاطئة التي تتبناها بعض الدول الأوروبية حيال سورية وفي التراجع عن الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الغرب ويعود بالضرر على الشعب السوري.

وقدمت عباس للوفد عرضاً مفصلاً عن تداعيات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية وآخر التحولات الميدانية والسياسية والتي كان آخرها تحرير مدينة حلب من المجموعات الإرهابية المسلحة التي عاثت دماراً وتخريباً بالمدينة واستخدمت أهلها دروعاً بشرية إضافة إلى منطقة وادي بردى بريف دمشق التي تعرضت لإجرام الإرهابيين الذين قطعوا مياه الشرب عن أبناء مدينة دمشق، مشيرة إلى عودة الأمان والاستقرار إلى هذه المناطق بفضل إنجازات أبطال الجيش العربي السوري.

ولفتت عباس إلى أن سورية تصدت لأعتى حرب إرهابية بفضل صمود الشعب والجيش والقيادة وهي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع إضافة إلى وقوف الحلفاء والأصدقاء إلى جانبها وعلى رأسهم روسيا وإيران والمقاومة الوطنية اللبنانية.

وقالت: إن ما حدث في حلب شاهده العالم أجمع عبر وسائل الإعلام التي وثقت تأمين الجيش العربي السوري لخروج المدنيين واستقبالهم ونقلهم لمراكز الإقامة المؤقتة وتقديم المساعدات الإغاثية رغم محاولة بعض الدول الداعمة للإرهابيين عرقلة عملية خروج المدنيين لأهداف وأجندات خارجية.

واعتبرت عباس أن ما حدث في اجتماع أستانا شكل منصة للحوار بين السوريين والتعاون في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن الحوار بين السوريين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة في سورية وأن الشعب السوري وحده من يقرر مصير بلاده.

من جهة أخرى أشارت عباس إلى إنجاز العديد من المصالحات المحلية في مختلف المناطق ومنها درعا وحلب وحمص وحماة وريف دمشق وتسوية أوضاع من يرغب بإلقاء سلاحه والعودة إلى حضن الوطن.

بدورهم لفت أعضاء الوفد إلى التضليل الإعلامي الخارجي الذي لا يزال مستمراً حول ما يجري في سورية وخاصة حول مدينة حلب وإلى الإرهاب الوهابي الذي وصل إلى أوروبا والذي يشكل عدواً مشتركاً للدول، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود الدولية والوقوف إلى جانب سورية للقضاء على الإرهاب.

وبيّن أعضاء الوفد أنهم سينقلون للبرلمان البلجيكي والمنظمات الدولية حقيقة ما يحدث في سورية وما شاهدوه في حلب وسمعوه من المواطنين السوريين ودور القيادة السورية والجيش السوري في محاربة الإرهاب إضافة إلى العمل على رفع الحصار الاقتصادي عن سورية.

كما التقى سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون الوفد البرلماني البلجيكي، إذ قال المفتي حسون خلال اللقاء: إن سورية ماضية في طريقها نحو الانتصار والقضاء على الإرهاب، معتبراً أن الأنظمة السياسية الأوروبية والأنظمة الرجعية في المنطقة هي من صنع التطرف.

ودعا المفتي حسون الحكومات الأوروبية إلى الوقوف إلى جانب سورية ودعمها في محاربة الإرهاب، مبيناً أن المتطرفين الموجودين في البلدان الأوروبية قنابل موقوتة وخلايا نائمة ستتحرك في أي وقت وتقوم بأعمال إرهابية.

ولفت المفتي حسون إلى أن سورية كانت وستبقى دولة علمانية ديمقراطية موحدة، مشدداً على أن العلمانية لاتعني محاربة الدين وأن الأنبياء لم يأتوا لتأسيس دول دينية بل لخدمة الإنسان.

بدوره قال رئيس الوفد: إن نظرة الأوروبيين حيال ما يجري في سورية تغيّرت وباتت رؤيتهم أكثر وضوحاً ولاسيما بعد أن ضرب الإرهاب عدداً من بلدانهم، مضيفاً: الشعب الأوروبي يدرك جيداً أنه عندما يكون هناك عدو مشترك لدولتين فيجب عليهما اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمحاربته.

وأشار أعضاء الوفد إلى أنهم سيكونون أداة ضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات جدية لمحاربة الإرهاب وتكثيف الجهود في هذا الصدد.

وكان دوفينتر قد أكد أن العقوبات الاقتصادية الغربية على سورية عمل ديكتاتوري وعنف قاس ضد الشعب السوري لأنها أثرت في الجانب الإنساني والمعيشي له، وأدت إلى حرمانه من الأدوية والغذاء، واصفاً هذه العقوبات بأنها غبية.

وأضاف دوفينتر خلال زيارته مركز الإقامة المؤقتة للمهجّرين في الحرجلة بريف دمشق إنه سيعمل بالتعاون مع البرلمانيين الأوروبيين لرفع العقوبات ليتمكن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم والمساهمة في إعادة إعمارها.

وأشاد رئيس الوفد البلجيكي بالمصالحات التي تقوم بها الدولة السورية، معتبراً أن هذه المصالحات دليل على الحكمة والقوة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الوفد مساء أمس في المكتب الإعلامي الجديد بمجلس الشعب أعلن دوفينتر أن أعضاء الوفد سيعملون على الضغط في البرلمان البلجيكي والمنظمات الدولية التي يعملون فيها لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية، مبيناً أن الوفد شاهد خلال زياراته المشافي ومراكز الإقامة المؤقتة أن الحصار يؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري.

وأكد دوفينتر ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب الذي تتعرض له سورية ويشكل خطراً على العالم أجمع، مشيراً إلى أن الإرهابيين الوهابيين المدعومين من دول الخليج وتركيا يريدون تدمير سورية بغية إلغاء القيم العلمانية الموجودة فيها والتي تتشاركها سورية مع الدول الغربية.

واعتبر دوفينتر أن إحداث التغيير اللازم في وجهة نظر الحكومات الأوروبية تجاه الموقف من سورية يحتاج إلى مزيد من الوقت وأن مجيء السياسيين الأوروبيين إليها والاطلاع على حقيقة ما يدور فيها يتطلب شجاعة سياسية، مؤكداً أن هناك دولاً كثيرة مارست سياسات خاطئة تجاه سورية وفي مقدمتها تركيا التي سهلت مرور الإرهابيين عبر حدودها وموّلتهم ومدتهم بالسلاح.

ووصف دوفينتر رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنه ديكتاتور حقيقي سيمنع تركيا بسبب تصرفاته من أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: الذين يثقون بأردوغان لا يفقهون بالسياسة وطالما استمر حزب العدالة والتنمية في حكم تركيا فإنها لن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وقال دوفينتر: نحن منزعجون من الحكومة البلجيكية لأنها لا تنظر إلى مواقف الحكومة السورية بموضوعية ولا ترى أن الخطر الوهابي الإرهابي الموجود في سورية سيمتد إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الحكومة البلجيكية تتبع ما تمليه عليها الولايات المتحدة الأميركية إلا أننا نأمل أن تتغير الأمور مع الرئاسة الأميركية الجديدة وأن تصبح القرارات البلجيكية مستقلة.

وحول الإرهابيين البلجيكيين الذين يقاتلون في سورية أوضح دوفينتر وجود رأيين في بلجيكا حولهم إما محاكمتهم في حال عودتهم بسبب ارتكابهم جرائم حرب وإخضاعهم لبرنامج نزع التطرف أو أن يتم نزع جنسيتهم البلجيكية وتركهم للشعب السوري ليحاكمهم على ما ارتكبوه من جرائم بحقه. ولفت دوفينتر إلى الاعتداءات الإرهابية التي طالت عدة عواصم أوروبية ومنها باريس وبروكسل والتي تبين أن بعض منفذيها يحملون الجنسية البلجيكية، مؤكداً أن على أوروبا أن تعي خطر هؤلاء الإرهابيين على أمنها.

وكان الوفد قد وصل إلى سورية يوم الخميس الماضي والتقى عدداً من الفعاليات الرسمية والأهلية.