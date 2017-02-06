ص 5:05 2017/02/6

افتتحت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب أمس مكتبة ومكتباً إعلامياً جديداً للمجلس يتضمن قاعة للمؤتمرات مزودة بالمعدات والتقنيات الحديثة المطلوبة وأخرى للترجمة الفورية وغرفة للتسجيل.

وفي تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح، اعتبر وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن افتتاح المكتب الإعلامي سيساعد على تعزيز التواصل بين أعضاء المجلس والمنابر الإعلامية الأخرى وشرح طريقة عملهم وسيكون المكتب أيضاً صلة وصل بين أعضاء المجلس والمواطنين، واصفاً افتتاح المكتب بالخطوة المهمة جداً التي تعكس إيمان أعضاء المجلس بأهمية الإعلام ودوره والرسائل الإعلامية التي يمكن أن تصدر عن المجلس وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن.

ونقلت «سانا» عن وزير الإعلام إشارته إلى أن لدى الوزارة خطة لتفعيل المكاتب الإعلامية في جميع الوزارات والمؤسسات نظراً لدورها المهم وتعزيز تواصلها اليومي مع الإعلاميين والبحث عن آليات العمل التي تحقق الغاية من وجود هذه المكاتب.

من جانب آخر وصف الوزير ترجمان افتتاح مكتبة المجلس بأنه خطوة رائدة لكونها توثق عمل وجلسات المجلس وتساعد الباحثين سواء في المجلس أو الموثقين خارجه في عملية البحث عن الوثائق المهمة الخاصة بعمل المجلس.

بدوره أوضح وزير الثقافة محمد الأحمد أن افتتاح المكتب الجديد أمر يسهم في تعزيز العمل الإعلامي في المجلس وتوضيح أنشطته المختلفة والمتعلقة بالتشريعات وتعديلها والرقابة على عمل المؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بمكتبة المجلس أشار وزير الثقافة إلى أن الكتب الموجودة فيها تغطي تاريخ المجلس بجلساته ووثائقه وكل ما تمخض عنه، مضيفاً: يمكن للباحثين والقراء الاستكشاف والتعرف إلى محطات في تاريخ المجلس.

وأكد نائب رئيسة المجلس نجدت أنزور أن افتتاح المكتب الجديد يعكس مدى أهمية الإعلام وتأثيره وإظهار ما يتعلق بدور المجلس وتفعيل التواصل مع المواطنين، مبيناً أنه ستكون هناك برامج أسبوعية وشهرية داخل المكتب للتواصل مع المواطنين واستقبالهم والاستماع إلى شكاواهم.

ولفت أنزور إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تهمّ المواطنين يمكن تغطيتها من خلال تخصيص ساعات للبث المباشر، معرباً عن أمله بأن تكون لدى المجلس في المستقبل قناة خاصة به أسوة بغيره من البرلمانات العالمية.