ص 4:04 2017/02/6

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه تقع على عاتق مجلس مدينة حلب مهام كبيرة خلال الفترة المقبلة باعتباره الجهة المعنية والأساسية للنهوض بالوقع الخدمي للمدينة وإعادة تأهيل البنى التحتية وإعمار ما دمره الإرهاب.

وأشار الوزير عرنوس خلال اجتماع موسع للجنة الوزارية مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ومديري المديريات الخدمية والمركزية في مجلس المدينة أنه لم يعد مقبولاً أو ممكناً التقاعس أو التقصير والمطلوب إنجاز المشروعات وتنفيذ العقود المبرمة ضمن الشروط والمعايير الموضوعة والمدد الزمنية المحددة، موضحاً أن الفريق الحكومي المكلف الإشراف على حلب سيواكب سير الأعمال ودقة تنفيذها بشكل يومي ودوري وسيجري تقييماً لواقع العمل المنفذ، كما سيتعامل بحزم وشدة مع أي تقصير أو تقاعس من أي جهة.

وبيّن الوزير عرنوس أن الحكومة قدمت وستقدم كل التسهيلات والدعم المطلوب المالي والفني لإنجاز كل المشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية بهدف إعادة الألق لهذه المدينة ومكانتها الاقتصادية.

من جانبه شدد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على أهمية دور مجلس المدينة كجيش خدمي حقيقي لإعادة الحياة لهذه المدينة التي عانت ما عانته من الإرهاب، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق والتشاركية ووضع الدراسات الفنية الدقيقة للمخطط التنظيمي الجديد للمدينة وضرورة الحفاظ على هوية المدينة الجمالية والثقافية والسياحية والأثرية والتاريخية، داعياً إلى تحديد الأولويات والمسؤوليات وتوظيف الطاقات والإمكانات بما يسرع من عملية إنجاز المشروعات والعقود المبرمة ضمن المواصفات والمدد الزمنية المقررة.

بدوره أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أهمية التركيز على إعادة تفعيل وتنشيط الوسط التجاري للمدينة لما له من انعكاسات مهمة على صعيد إعادة النشاط والحيوية التجارية والاجتماعية والسياحية وإعادة إحياء عمل الورش الحرفية والتجارية والعمل على تفعيل الجانب الاستثماري واستقطاب التجار والصناعيين.

وأشار الوزير يازجي إلى أن الحركة السياحية في حلب ستستعيد عافيتها ورونقها تدريجياً وفق خطط وبرامج وآليات عمل دقيقة ومدروسة وذلك بالتوازي مع الحفاظ على خصوصية مدينة حلب التاريخية والأثرية، فيما أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن المساعي مستمرة لتحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال جملة من الخطوات والإجراءات والمشروعات التي بوشر بتنفيذها في القطاع الصحي.

وبيّن محافظ حلب حسين دياب أن العمل مستمر في القطاعات الخدمية والاقتصادية لتنفيذ المشروعات المقررة والمتعلقة بإعادة البناء والإعمار.