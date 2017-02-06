ص 4:04 2017/02/6

تمّت أمس تسوية أوضاع 105 أشخاص من مدينة حمص وريفها بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وأوضح اللواء رئيس لجنة التسوية بحمص في تصريح لمراسل (سانا) أنه تمت تسوية أوضاع 105 أشخاص من أبناء بلدات الرستن وتلبيسة وتلكلخ والدار الكبيرة وعدد من أحياء مدينة حمص بعد أن سلّموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن.

وأعرب عدد من الذين سوّيت أوضاعهم عن ارتياحهم لعودتهم إلى متابعة حياتهم الطبيعية، متوجهين بالشكر الكبير لجميع الجهات التي أسهمت في منحهم الفرصة لتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حضن الوطن.