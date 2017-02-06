ص 4:04 2017/02/6

عقب الفضيحة التي كشفتها صحيفة «لوكانار أنشينيه» الفرنسية المتعلقة بزوجة المرشح الرئاسي الأوفر حظاً اليميني فرانسوا فيون باتت فرص الأخير في الفوز ضئيلة.

وحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «إيفوب» لمصلحة صحيفة «لوجورنال دوديمانش» فإن 68 بالمئة من الفرنسيين يرون أنه أصبح على فيون إعلان انسحابه من السباق الرئاسي، في حين وصف 77 بالمئة من المستطلعة آراؤهم فيون بـ «الرجل غير الشريف».

من جهتها توقعت وسائل إعلام فرنسية قيام الحزب اليميني باستبدال فيون بآلان جوبيه بعد ما وصفته بـ«فضيحة بينيلوب غيت» في إشارة إلى زوجة فيون السيدة بينيلوب فيون.

وكانت صحيفة «لوكانار أنشينيه» قد اتهمت بينيلوب فيون بتقاضي 900 ألف يورو على شكل رواتب عن وظيفة وهمية وهي مساعدة لزوجها بين عامي 1998 و2002، وهو ما أنكره المرشح الرئاسي الذي كال الاتهامات لخصومه بالوقوف وراء هذه «الأخبار الكاذبة».