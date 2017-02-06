ص 10:10 2017/02/6

نوّه محافظ الحسكة جايز الموسى بإقبال المواطنين على تسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية تجاه المؤسسات الرسمية في الدولة.

وقال المحافظ أثناء جولته أمس على مديرية مالية الحسكة: إن هذا الإقـبال الكبير ماهو إلا دليل على الروح الوطنية العالية لدى أبناء المدينة وحرص شديد منهم على تقديم الدعم الاقتصادي اللازم الذي يعزز صمود الوطن, ولاسيما أن معدل التحصيل اليومي ارتفع من 100 ألف ليرة في الشهر إلى ما يزيد على المليون ليرة في اليوم الواحد.

والتقى المحافظ أثناء جولته على أقسام المديرية بالمراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم ووجه العاملين بتقديم كل التسهيلات لهم وتسيير معاملاتهم بالسرعة القصوى.

كما تفقد المحافظ واقع العمل في مديرية بريد الحسكة ووجه بتلبية احتياجات المراجعين وخاصة ما يتعلق بوثيقة غير عامل وغيرها من الوثائق التي تتولى مديرية البريد تلبيتها للمواطنين.

ومن جهة ثانية طالب عمال المواد الغذائية في الحسكة بفتح نافذة لتصديق البطاقة الذاتية ضمن المحافظة تسهيلاً على العمال والموظفين.

كما طالب العمال في المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغذائية الذي عقد أمس بتسوية أوضاع العمال المؤقتين ومنحهم التعويض المعيشي وتطوير عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإعادة النظر بالحوافز الإنتاجية وتعديل قيمة الوجبة الغذائية بما يتلاءم مع الأسعار الحالية.

وأكد أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم على ضرورة منح العاملين في فروع المطاحن والمخابز والصوامع تعويض طبيعة العمل والوجبة الغذائية وتشميل كل العاملين بالضمان الصحي وإعداد دراسة جديدة له يتم فيها تلافي الأخطاء والصعوبات الموجودة بما يلبي طموحات العمال.

وتوقف أعضاء المؤتمر عند مستلزمات الإنتاج وطالبوا بتأمين آلات ومعدات جديدة للصوامع وصيانة البراد الآلي وترميم مقر مديرية السياحة.