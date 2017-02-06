ص 1:01 2017/02/6

شهدت الجولة السابعة من دوري المحترفين أحداثاً مؤسفة في مباراة النواعير والفتوة وكان تحقيق النواعير فوزه الأول هذا الموسم على حساب الفتوة وبهدف نظيف جاء في د 90 من ضربة جزاء صحيحة احتسبها حكم اللقاء أحمد بلحوس وسجلها أحمد بصيلة, المباراة شهدت أحداثاً مؤسفة سببها الحكم الذي لم يكن موفقاً في قيادتها وخرجت عن سيطرته وخاصة في آخر 10 دقائق نتيجة القرارات غير الصائبة بعد طرد 3 لاعبين من الفتوة وآخر من النواعير, ما سبب تشنجاً وعصبية لدى كادر ولاعبي الفتوة إضافة للجمهور الذي حضر المباراة ونزل إلى أرض الملعب ما استدعى رجال حفظ النظام لحماية الحكام, مثل هذه الأمور لا نتمنى أن نراها في ملاعبنا الخضراء.

وفي لقاء آخر تعادل الاتحاد مع الشرطة سلباً ليضيف كل منهما نقطة إلى رصيده, وبعد نهاية الجولة السابعة أصبح الترتيب على الشكل الآتي:

تشرين 15 نقطة, حطين 13 نقطة من 6 مباريات, الاتحاد 13 نقطة, الشرطة 11 نقطة من 6 مباريات, الطليعة والمحافظة 11 نقطة, الوحدة 10 نقاط, الجيش 6 نقاط من مباراتين, جبلة, الوثبة, النواعير 6 نقاط, الفتوة 5 نقاط, الحرية 4 نقاط, الجزيرة بنقطتين.

ومن جهة ثانية يلعب اليوم فريف الجيش أولى مبارياته المؤجلة مع الحرية في ملعب الفيحاء في دمشق الساعة الثانية ظهراً, وسيخوض الجيش هذا اللقاء بلاعبي الصف الثاني (الاحتياط) نظراً لإصابة ثمانية من لاعبيه أثناء مشاركتهم في بطولة العالم العسكرية التي حققوا فيها المركز الثالث وهذه فرصة للبدلاء لإثبات أنفسهم وجدارتهم داخل المستطيل الأخضر, ولاشك في أن النتيجة مهمة له من أجل الاقتراب من الصدارة والحفاظ عليها, وخاصة بعد انفراد تشرين بها وتشارك الاتحاد وحطين في الوصافة مع مباراة مؤجلة لحطين مع الجيش.

والحرية بدوره سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق مرشح لنيل اللقب, فالمهمة صعبة لكن لا مستحيل في كرة القدم, ففي الجولة الماضية تعادل في اللحظات الأخيرة مع جبلة بهدف للاعبه رامي ناصر, ولم يكن اسمه موجوداً على (سكور المباراة) لا ندري من يتحمل هذا الخطأ هل هو الإداري أم الحكم الرابع أم مراقب المباراة والإداري وهو عضو اتحاد كرة القدم, جبلة اعترض على ذلك, لننتظر ماذا سيبتّ اتحاد الكرة في هذا الأمر في الأيام القادمة.