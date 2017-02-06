ص 1:01 2017/02/6

حقق فرسان منتخبنا الوطني للفروسية نتائج جيدة في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز التي تحوي مباريات النجمة الواحدة وفئة الثلاث نجوم، ومن ضمنها جولة الجائزة الكبرى المؤهلة لبطولة كأس العالم /2017/ والتي اختتمت مؤخراً بعد منافسات دامت ثلاثة أيام، ففي اليوم الأول تمكن الفارس هشام غريب من إحراز المركز الأول في مباراة الافتتاحية للبطولة وهي من فئة النجمة ووصل ارتفاع حواجزها حتى /120/ سم وتألقت من شوط سرعة ضد الزمن وقد جاء زمنه /52.77/ ومن دون أخطاء، وفي المباراة الثانية من فئة النجمة والمؤلفة من شوطين متتاليين ارتفاع حواجز /130/ فقد حل ثالثاً الفارس هادي نظام بزمن /36.74/ ومن دون أخطاء وجاء عاشراً الفارس محمد جوبراني بزمن /36.20/ ومن دون أخطاء، بينما حقق الفارس قتيبة الدغلي المركز الخامس في المباراة الثالثة في البطولة وهي من فئة الثلاث نجوم والمؤلفة من شوط سرعة ضد الزمن ارتفاع /130/ سم وتلاه الفارس هشام غريب في المركز العاشر ثم في المركز /13/ الفارس محمد جوبراني، وفي المباراة الرابعة وهي من فئة الثلاث نجوم أيضاً ارتفاع /145/ سم ومؤلفة من شوطين متتاليين يجتازهم الفارس وتحسب أخطاء الشوطين وزمن الشوط الثاني، فقد حل في المركز السابع الفارس أحمد حمشو بزمن /35.08/ ومن دون أخطاء، وقد توج فارسنا هشام غريب في المركزين الثاني والثالث في المباراة الخامسة فئة النجمة التي وصل ارتفاعها إلى /125/ وهي مؤلفة من شوطين متتاليين في ثاني أيام البطولة، بينما حل في المركز السادس الفارس محمد جوبراني في المباراة السادسة للبطولة وهي من فئة النجمة ارتفاع /140/ تضمنت شوط سرعة ضد الزمن تلاه في المركز /11/ الفارس وسيم شمدين ثم حل في المركز /12/ الفارس فراس حمامة، وأما في المباراة السابعة وهي من فئة الثلاث نجوم ارتفاع /140/ فقد توج في المركز الأول الفارس قتيبة الدغلي بزمن /65.86/ تلاه في المركز الخامس الفارس شادي غريب ثم حل سادساً الفارس محمد جوبراني تلاه في المركز السابع الفارس هشام غريب وجاء عاشراً الفارس أحمد حمشو، وكان قد حل في المركز العاشر أيضاً الفارس هادي نظام في المباراة الثامنة ارتفاع /145/ من فئة الثلاث نجوم، بينما تمكن الفارس هادي نظام من إحراز بطولة المباراة التاسعة والمؤلفة من حاجز الجوكر ارتفاع /130/ بعد أن حصد كامل النقاط /65/ نقطة بزمن /49.44/ وذلك في آخر أيام البطولة، وأما في المباراة العاشرة للبطولة، مباراة الجائزة الكبرى لفئة النجمة والمؤلفة من شوط أصلي وجولة تمايز، فقد حل خامساً الفارس وسيم شمدين تلاه الفارس محمد جوبراني في المركز العاشر، وفي المباراة /11/ من فئة /3/ نجوم ارتفاع /145/ توج في المركز الثاني الفارس أحمد حمشو بزمن تمايز /34.32/ ومن دون أخطاء.

وفي نهاية البطولة تحدث لتشرين الفارس هشام غريب قائلاً: كانت هذه البطولة قوية وناجحة بكل المقاييس فقد شاركت فيها أكثر من عشرين دولة بفرسان عالميين ومخضرمين وعلى مستويات وخبرات كبيرة ماجعل البطولة ميداناً للتحدي وإظهار القدرات للفرسان المشاركين، وهنا كان دورنا كفرسان سوريين، فالتميز في هذه الأجواء هو اختصاصنا، ونافسنا بشرف وقوة وحصدنا المراكز والألقاب بثقة وتمكن رغم التحديات والخبرات العالية من الفرسان الآخرين، ولكن حضورنا كان اللافت وعلمنا كان الأعلى، أما عن مشاركتي فقد تمكنت من تحقيق عدة مراكز مهمة وكان لي شرف المساهمة برفع العلم السوري علم الوطن عالياً نتيجة حصولي على المركز الأول في مباراة الافتتاحية لهذه البطولة، وأريد هنا أنا أوصل شكري الخاص للفارس شفيق دركشلي لمساهمته في تحقيق نجاحاتي بتقديم خيوله المناسبة لي وللفرسان السوريين، وأخيراً أشكر اتحاد الفروسية ورئيسه الفخري للرعاية والدعم والاهتمام المقدم إلينا جميعاً، ونحن على الوعود بالمحافظة على مستوانا وتقديم الأفضل وعند حسن الظن بنا كخير سفراء لسورية الحبيبة.