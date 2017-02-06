ص 1:01 2017/02/6

اختتمت أمس منافسات بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية في محافظة ريف دمشق – نادي دير عطية التي شارك فيها 250 لاعباً ولاعبة مثلوا أغلب محافظات القطر ولجميع الفئات. وعن هذه البطولة قال بلال الحلبي مساعد أمين سر اتحاد ألعاب القوى: كانت البطولة ناجحة واستطعنا فيها أن ننفذ ما كنا قد خططناه لإقامتها, وقد تم فيها دمج الفئات المشاركة من اللاعبين واللاعبات بطريقة تساعد الفئات العمرية الأصغر سناً وتحفزها على المثابرة والإقدام وبذل الجهد المضاعف للوصول إلى نتائج جيدة, فالأشبال والناشئون تم دمجهم وتنفيذ سباق لهم بطول 5 كم والشبلات والناشئات دمجن بسباق 4 كم أما الشباب والرجال فكانت المسافة 10كم والشابات والسيدات لمسافة 6 كم والنتائج التي حصلنا عليها كانت جيدة ومبشرة وستساعدنا في تقييم واختيار اللاعبين بشكل أكثر فعالية ودقة وعدل للاستحقاقات القادمة وكان هناك العديد من المشاركين قد تميزوا بشكل واضح ففي فئة الرجال كان اللاعب علي النشواني وفي السيدات اللاعبة غفران محمد وفي الشبلات لوريس دنون, وستتم لاحقاً متابعة الأوائل في كل الفئات ورعايتهم ورفع مستواهم الفني وخاصة الناشئين, وأضاف الحلبي: إن التنظيم في هذه البطولة كان لافتاً, والقائمون عليه بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاحه ونسبة الحضور والمشاركين كانت كبيرة فقد حضر الدكتور إبراهيم أبا زيد رئيس مكتب الألعاب الفردية في الاتحاد والسيد عبدو فرح رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي ورئيس وأعضاء اتحاد ألعاب القوى, ورئيس نادي دير عطية ورئيس البلدية فيها وتم تتويج الفائزين من قبل رئيس وأعضاء اتحاد القوى.