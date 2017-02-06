ص 1:01 2017/02/6

اقترب تشلسي خطوة إضافية نحو التتويج باللقب بعدما حسم ديربي لندن أمام ضيفه وجاره أرسنال بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب ستامفورد بريدج سجل أهداف البلوز كل من الإسباني ماركوس ألونسو والبلجيكي آدين هازارد والإسباني سيسك فابريغاس بينما سجل الفرنسي أوليفييه جيرو هدف حفظ ماء الوجه للغانرز، ليرفع تشلسي رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن آرسنال الثالث وبفارق تسع نقاط عن وصيفه توتنهام الذي انفرد بالمركز الثالث بعد فوزه على ميدلسبره بهدف وحيد سجله هاري كين من ركلة جزاء.

في المقابل سقط ليفربول على أرض مضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين وبقي رصيده عند 46 نقطة ولتكون المرة الخامسة التي يفشل بها ليفربول في الفوز بجميع المنافسات والثالثة في الدوري.