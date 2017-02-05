ص 6:06 2017/02/5

أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على عدة نقاط شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي بعد تكبيد إرهابيي «داعش» خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربي.

وأفاد المصدر العسكري في تصريح له بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفّذت عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي شرق مطار السين بالريف الشمالي الشرقي وأحكمت خلالها السيطرة على عدة نقاط منها «منصور1» و«منصور2».

ولفت المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير دبابة وعربة مدرعة.

وأشار المصدر في وقت لاحق إلى أن وحدات الجيش أحكمت سيطرتها على نقطة الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية جنوب مطار السين وشرقه بريف دمشق بعد القضاء على عدد من إرهابيي «داعش».

وذكر المصدر العسكري في وقت سابق أمس أن وحدة من الجيش نفّذت رمايات مركزة على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم «داعش» في مزرعة «الإماراتي» شرق مطار السين ما أسفر عن مقتل العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير دبابة وعربة مدرعة و4 عربات مزودة برشاشات ثقيلة.

وكانت وحدة من الجيش قد دمرت الأربعاء الماضي دبابة و3 عربات مزودة برشاشات لتنظيم «داعش» وقضت على عدد من إرهابييه شرق مطار السين وفي منطقة المثلث شمال المطار بالقلمون الشرقي.

وينفذ الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي عمليات عسكرية مكثفة لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية.

وفي دير الزور نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم «داعش» الإرهابي في محيط المدينة.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية نارية من سلاح المدفعية واصلت عملياتها العسكرية على المحاور التي تسللت إليها مجموعات من تنظيم «داعش» الإرهابي وحققت تقدماً استراتيجياً على الأطراف الجنوبية من المدينة.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن إحكام السيطرة على عدد من التلال الاستراتيجية وقطع طرق إمداد تنظيم «داعش» الإرهابي من محور جبل الثردة باتجاه محور نقطة مخيم الدفاع.

وبيّن المراسل أن التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية تكبد خلال العمليات خسائر كبيرة بالأفراد والآليات المزودة برشاشات ثقيلة.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش العربي السوري دمّرت آليتين لتنظيم «داعش» الإرهابي وقضت على مجموعة تابعة له في محيط قرية الجفرة بريف دير الزور الشرقي.

وأوقع سلاح الجو أمس الأول خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي تنظيم «داعش» في تلة الخنزير ومنطقة المعامل ومفرق ثردة ودمّر عربة مفخخة على جسر السياسية بدير الزور.

أما في ريف حمص فقد قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على عدد من إرهابيي «جبهة النصرة» خلال رمايات نارية دقيقة نفذتها على مقراتهم وأماكن تحصنهم بريف المحافظة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا» أن وحدات الجيش العاملة في ريف حمص نفّذت رمايات نارية دقيقة على مواقع وتحركات إرهابيي «جبهة النصرة» في كل من دير فول وكفرلاها وتل دهب وتل دو في ريف حمص.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين، إضافة إلى تدمير مقرات «قيادة» ومستودعات ذخيرة تابعة لهم.

وكانت وحدة من الجيش قضت في الـ23 من كانون الثاني الماضي على عدد من إرهابيي «جبهة النصرة» وأصابت آخرين ودمرت لهم نقاطاً محصنة في رمايات على تحصيناتهم في قريتي الفرحانية وأم شرشوح شمال مدينة حمص بنحو 18 كم.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات تكفيرية يتبع أغلبها لتنظيم «جبهة النصرة» تحاصر المدنيين في المنطقة وتستهدف بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة حمص.