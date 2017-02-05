ص 6:06 2017/02/5

أكد رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد محمدي كلبايكاني أن أمريكا هي أصل الفساد في العالم وهي من أوجدت تنظيم «داعش» الإرهابي وأرسلت الإرهابيين إلى سورية لارتكاب الجرائم وقتل الناس في سورية والعراق وأفغانستان.

ونقلت «سانا» عن محمدي كلبايكاني قوله في مراسم أقيمت إحياء لذكرى الشهداء في مدينة ورامين جنوب طهران أمس: إنه خلال المنافسات الانتخابية الأمريكية أعلن مرشحان صراحة أن أمريكا هي التي أوجدت تنظيم «داعش» الإرهابي وأننا نرى «اليوم» الكيان الصهيوني «يحتفل» لجرائم «داعش» في الدول الإسلامية لأن مظلومية فلسطين أصبحت في طي النسيان.

ولفت محمدي كلبايكاني إلى أن إيران ليست داعية حرب ولكن لو اقتضى الحال فإن الشعب الإيراني سيدافع بكل قوة عن بلاده.

إلى ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مؤكداً حرص طهران على تطوير علاقاتها مع دول الجوار.

وقال قاسمي في تصريح أمس: إن مزاعم تدخل إيران في شؤون دول المنطقة لا أساس لها، مشدداً على أن إيران وبالتزامن مع مساعيها في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة ترى أن لها الحق بالرد على السياسات العدائية التي تتخذ ضدها.

وأشار قاسمي إلى أن إيران أكدت دائماً حرصها على مبدأ الحوار والاحترام لمصالح الآخرين ومراعاة حسن الجوار، معرباً عن أمله بأن تدرك دول المنطقة الظروف الدولية الحالية وأن تبذل جهدها لاتخاذ الخطوة الأولى لتعزيز أجواء التعاون البنّاء والعمل المشترك وأن تغير من أسلوب اتهام الآخر والتصريحات غير المفيدة.