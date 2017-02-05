ص 6:06 2017/02/5

تابع الوفد الوزاري الأعمال والمشروعات التي تم تنفيذها في حلب ضمن خطط وبرامج إعادة الإعمار وبناء ما دمّره الإرهاب.

وخلال اجتماع موسّع عقد في القصر البلدي بحلب أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن هدف الزيارة هو الوقوف على سير الأعمال الخدمية والإنشائية التي تم تنفيذها والأعمال التي ما زالت قيد التنفيذ، إضافة إلى تتبع الخطط والبرامج والتوصيات التي أقرها مجلس الوزراء عقب زيارة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى حلب مؤخراً.

ولفت عرنوس إلى أن ما أنجز حتى الآن جيد إلا أن المطلوب مضاعفة الجهود وترتيب الأولويات وتحديد المسؤولية والاستثمار الأفضل للإمكانات المتاحة بما يساهم في تسريع وتائر العمل وفق الشروط والمعايير والمدد الزمنية الموضوعة، مطالباً الجهات التنفيذية المعنية بطرح الخطط والبرامج والرؤى الآنية والمستقبلية ليتم اتخاذ القرارات المناسبة لإنجازها بأسرع وقت.

وبما يتعلق بإعادة ترميم الجامع الأموي وكنيسة السيدة أكد الوزير عرنوس أنه تم تشكيل لجنة خاصة للبدء بوضع الدراسات الهندسية والفنية المطلوبة للبدء بأعمال الترميم وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

وطلب وزير الأشغال العامة والإسكان من الشركات الإنشائية توظيف آلياتها وإمكاناتها الهندسية والفنية حسب الأولويات واستهداف المناطق الأكثر احتياجاً لعمليات الترميم والتأهيل.

من جانبه بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت وصدقت على كل الخطط والبرامج والعقود التي أقرتها الجهات المعنية في حلب وذلك ضمن خطة إعادة الإعمار والبناء، لافتاً إلى أن قيمة العقود الخدمية والإنشائية المصدقة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بلغت حتى الآن حوالي ستة مليارات ليرة، إضافة إلى رصد مبلغ ملياري ليرة لتنفيذ المشروعات التابعة لوزارة الداخلية في حلب.

وفيما يخص إعادة دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج أوضح الوزير مخلوف أنه تم تخصيص مبلغ مليارين وثلاثمئة مليون ليرة لدعم العملية الإنتاجية في المدينة الصناعية في الشيخ نجار إلى جانب تخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لكل من مناطق العرقوب والراموسة والكلاسة الصناعية. وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة ضرورة المباشرة فوراً بتنفيذ العقود المصدق عليها وتسخير كل الإمكانات البشرية والفنية والالتزام بالخطط والبرامج الزمنية الموضوعة، داعياً إلى التشاركية في العمل والتنسيق بين جميع الجهات وخاصة بين مجلس المدينة وجامعة حلب ونقابة المهندسين لوضع الدراسات اللازمة والبدء بالتنفيذ.

بدوره أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أن الوزارة أرسلت فريقاً هندسياً متخصّصاً للوقوف على واقع المنشآت الصحية المتضررة من جراء الإرهاب في حلب وقد تم وضع خطة عمل متكاملة وشاملة لإعادة تأهيل القطاع الصحي المتضرر شملت ترميم خمسة مراكز صحية وترميم وتجهيز المشفى الوطني بشكل طابقي، إضافة إلى تأهيل مشفى الأورام في حلب وتحويله إلى مشفى جراحي وعلاجي.

وبيّن وزير الصحة أن الوزارة ستنشئ مركزاً متخصّصاً لمعالجة المصابين بالأمراض المزمنة وتقديم الدواء المجاني لهم.

من جهته أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن المرحلة الحالية تستدعي استنهاض الهمم وتكثيف الجهود وتسريع وتائر العمل بما يضمن عودة الحياة الطبيعة لكل الأحياء المتضررة من جراء الإرهاب، داعياً إلى وضع دراسات تفصيلية لمختلف المناطق والأحياء المستهدفة وسد جميع الثغرات والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض العمل من خلال التشاركية بين الجهات التنفيذية والفنية كافة، مشيراً إلى أن وزارة السياحة وضعت برامجها وخططها الطموحة لإعادة الألق للسياحة في حلب.

من جانبه أكد محافظ حلب حسين دياب أن أعمال ترحيل الأنقاض وإعادة الحياة للأحياء المطهرة من دنس الإرهاب مستمرة وتم وضع الأولويات لتنفيذ المشروعات الإنشائية الإسعافية وإعادة تأهيل البنية التحتية للأحياء المتضررة، إضافة إلى تأهيل المنشآت الاقتصادية والمباني الحكومية والمرافق الخدمية وذلك بالتوازي مع العمل على توفير وتأمين الخدمات للمواطنين.

وقدم عدد من المديرين المعنيين عرضاً للأعمال والمشروعات المنفذة والتي هي قيد الإنجاز، مشيرين إلى أنه يتم تركيز الجهود على استكمال الأعمال والخطط الإسعافية بما يخص تأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية والعامة وذلك حسب الأولويات ضمن الخطط والبرامج والمدد الزمنية الموضوعة وفق ما نقلت «سانا».

حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي والدكتور زياد صباغ وعبد الله حنيش عضوا قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة وأعضاء المكتبين التنفيذيين لمجلسي المحافظة والمدينة والمديرون المعنيون في المحافظة.

وكان الوفد الوزاري استهل زيارته إلى حلب بجولة على عدد من الأحياء السكنية المطهرة من الإرهاب تابع خلالها عمليات ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية وتأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية واستمع الوفد من محافظ حلب إلى شرح عن مجمل الجهود المبذولة على الصعيد الخدمي والصعوبات التي تعترض سير الأعمال.