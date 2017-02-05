ص 6:06 2017/02/5

اتهمت بكين واشنطن بزعزعة الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الأخيرة حول جزر متنازع عليها بين الصين واليابان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ قوله أمس: إن المعاهدة بين اليابان والولايات المتحدة من نتائج الحرب الباردة ولا يفترض أن تتعدى على سيادة الصين على أراضيها وحقوقها المشروعة.

وأضاف لو: ندعو الجانب الأمريكي إلى تبني موقف مسؤول ووقف الأقوال الخاطئة حول السيادة على دياويو وتفادي زيادة التعقيد في هذه المسألة من خلال زعزعة الاستقرار الإقليمي.

كما شدد المتحدث على أن جزر دياويو جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية منذ القدم.

وكان ماتيس قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني في وقت سابق أن «أرخبيل دياويو في بحر الصين الشرقي يشمله التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان», مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالإدارة اليابانية لهذه الجزر», مضيفاً: «إن المادة الخامسة من الاتفاقية الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة تنطبق على هذه المسألة».