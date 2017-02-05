ص 6:06 2017/02/5

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين في لبنان «المرابطون» العميد مصطفى حمدان أن الإنجازات الميدانية والانتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري ستؤدي إلى إنهاء الأزمة في سورية.

وقال حمدان في مقابلة مع صحيفة «البناء» اللبنانية نشرت أمس وأوردتها «سانا»: إن سورية تملك الكثير من الأوراق فيما يخص مواجهة الإرهاب ولأن التنسيق الأمني هو مصلحة للغرب وليس لسورية التي تملك كماً هائلاً من المعلومات عن الإرهابيين فإن القرار الشعبي الأوروبي سيتوجه باتجاه سورية بعد توسع خطر الإرهاب باتجاه الدول الأوروبية.

وأشار حمدان إلى أن ما يحصل مؤخراً من إحباط لعمليات إرهابية يؤكد أن لبنان في دائرة الخطر وهناك خلايا نائمة وبعض قواعد الارتكاز في البيئة اللبنانية التي تستطيع أن تجند بعض اللبنانيين المضللين ما يهدد الأمن في أي مكان، لافتاً إلى أن الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع أنه كلما استطاعت سورية أن تثبت مواقعها الأمنية في حربها مع الإرهاب كلما كان لبنان ممراً لهؤلاء الإرهابيين وهذا ما يستدعي الحذر من لبنان جيشاً ومقاومة ودولة.