ص 5:05 2017/02/5

نشر العسكريون الأمريكيون الذين يسعون إلى «إثبات نجاح» الهجوم الذي يقولون إنه استهدف مؤخراً تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مقطع «فيديو» قالوا إنه «صوّر في المكان» ثم قاموا بسحبه بعد ملاحظة أنه يعود إلى عشر سنوات مضت.

وشنّت القوات الخاصة الأمريكية هجوماً الأحد الماضي في اليمن على موقع قالت إنه تابع لتنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية»، وأسفرت هذه العملية العسكرية الأولى التي سمح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل جندي أمريكي وعدد من النساء والأطفال الذين كانوا مع إرهابيي التنظيم.

ومنذ ذلك الحين، تدافع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» والبيت الأبيض عن العملية، مؤكدين أنها «ناجحة» على الرغم من الخسائر البشرية, بزعم أنها «سمحت بجمع معلومات مهمة» عن التنظيم الذي يعتبر أخطر فرع في هذه الشبكة الإرهابية.

ووضعت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى «سنتكوم» على موقعها الإلكتروني تسجيل «فيديو» يفترض أن يؤكد «أهمية الوثائق والملفات التي صورت في المكان»، وأن التسجيل الذي أنتجته الشبكة الإرهابية يبدأ بسيف يقطع صليباً ويعرض شخصاً ملثماً يلقي دروساً في كيفية إنتاج متفجرات الاعتداءات، لكن العسكريين أدركوا بعد ذلك أن التسجيل لم يكن جديداً، وقام عدد من مستخدمي «الإنترنت» بتوضيح أن التسجيل أنجز في الواقع قبل حوالي عشر سنوات ووضع على الإنترنت من قبل, وعليه تم سحب التسجيل على الفور.

وفي محاولة لحفظ ماء الوجه والتلاعب بالرأي العام, قال الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية: «لم نكن نعرف أنه تسجيل قديم»، لكنه أصر على «أن العملية سمحت بالحصول على معلومات مهمة».

وزعم توماس أنهم «حصلوا في هذا الهجوم على كمية من المعلومات أكثر من أي هجوم آخر» على تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن.