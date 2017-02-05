ص 5:05 2017/02/5

أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أهمية دور الإعلاميين في مواجهة التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات الشريكة في جريمة سفك الدم السوري وذلك من خلال نقل الحقيقة وما يجري على أرض الواقع من خلال مواكبتهم لأبطال الجيش العربي السوري.

وأشار عبد النور خلال لقائه أمس الصحفيين العاملين والمتقاعدين ومراسلي وسائل الإعلام في حلب إلى أن صمود أبناء حلب ووقوفهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري ساهما في تحقيق النصر، مستعرضاً ما يقوم به الاتحاد من أنشطة وإجراءات لتطوير واقع الصحافة وخاصة تعديل النظام الداخلي للاتحاد إضافة إلى تطوير العمل الإعلامي الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود.

من جانبها أشارت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رائدة وقاف إلى أهمية البحث عن حلول تكون إبداعية ومرنة لمواكبة المرحلة المهمة في تاريخ سورية من خلال ما يقدمه الصحفيون من تضحيات في مواجهة الإرهاب.

بدوره لفت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد غسان فطوم إلى أن الاتحاد سيقيم دورة مركزية في مجال الصحافة والتقديم الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الإلكتروني إضافة إلى ثلاث دورات فرعية سنوياً.

وطالب الصحفيون خلال اللقاء بتأمين مقر لفرع اتحاد الصحفيين في حلب وزيادة سقف صندوق الضمان الصحي ومعاملة الصحافة على أنها مهنة إبداعية وإشراك الصحفيين من المحافظات بالدورات وورش العمل التي تقام في العاصمة وزيادة الاهتمام بهم وتلبية مطالبهم ومعالجة همومهم وحماية الصحفيين.

حضر الاجتماع مديرو المكاتب الصحفية وعدد من مراسلي وسائل الإعلام.

وينظّم اتحاد الصحفيين المنتدى الإعلامي «المراسل الحربي شريك بالانتصار» وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب اليوم وسيتم خلاله تكريم عدد من الصحفيين والمراسلين الحربيين والمؤسسات الإعلامية.