ص 5:05 2017/02/5

بينما كان قادة الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي منهمكين في قمتهم التي عقدت أمس الأول في جزيرة مالطا ببحث اتباع استراتيجية تمهد لاستقلالهم التام عن الشريك الأطلسي بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كان المرشح لتسلم منصب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، تيد مالوك يتوقع أن يتفكك هذا الاتحاد، حسب ما جاء في نشرة أخبار محطة «سكاي نيوز» الفضائية.

وفي سياق متصل قال تقرير بثته محطة «الميادين» الفضائية: إن أوروبا متوترة ومترددة في مواجهة التحديات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالبيانات الرسمية الصادرة عن قمة مالطا تتعاطى بحذر شديد خوفاً من استفزاز ساكن البيت الأبيض الجديد.

ويرى التقرير أن هناك تبايناً بين مواقف الدول الأوروبية الشرقية ومواقف دول غرب أوروبا، فقادة الدول الشرقية واضحون في مواقفهم التي تتقاطع مع مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة ويحاولون تجاوز الاتحاد الأوروبي في نسج علاقات ثنائية مع «الشريك الأطلسي».

أما الدول الغربية وتحديداً فرنسا وألمانيا فتبحث عن استراتيجيات لاستقلال كامل للاتحاد الأوروبي.

إذ تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن مصير أوروبا بين يدي أوروبا، وكلما كنا واضحين بشأن كيفية تحديد دورنا في العالم كلما تحسنت الطريقة التي نرعى بها علاقاتنا عبر «الأطلسي».

ويتابع تقرير «الميادين» قائلاً: أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيخرج قريباً من الإليزيه فقد بات الآن الأكثر صراحة في مواقف خالية من الحسابات السياسية، إذ يقول: «من يعلم ماذا يريد الرئيس الأمريكي وخصوصاً في ملفنا، علينا أن نفكر في ضمان أمننا بأنفسنا من خلال ناتو وبحماية مصالحنا الاقتصادية المهددة».

وأشار التقرير إلى أن ضفتي الأطلسي متفقتان على رؤية واحدة في ملف اللاجئين، فالإجراءات الأوروبية الداعية لإقامة مخيمات للاجئين في الأراضي الليبية توازيها إجراءات ترامب مع المكسيك ومنع رعايا سبع دول شرق أوسطية من دخول الأراضي الأمريكية، أما المواجهة بينهما في السياسة والاقتصاد فتحكمها مصالح كل طرف.