ص 5:05 2017/02/5

أكد المحلل الجيو ـ سياسي مارتن بيرغر في مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» أن ثلث الأمريكيين غير راضين عن الرئيس دونالد ترامب، وذلك وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي.

وأضاف بيرغر: إن انتخاب ترامب ربما يكون إحدى أكثر اللحظات المثيرة بالنسبة لليسار الراديكالي في التاريخ الأمريكي، وقد شهدنا بالفعل أن خطوة واحدة من جانب الرئيس الأمريكي بإمكانها إشعال احتجاجات من الساحل إلى الساحل في غضون 48 ساعة.

وأشار بيرغر في مقاله إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ترك البلاد غارقة في الخراب، الأمر الذي يدفع المتظاهرين الغاضبين إلى ارتكاب أعمال الشغب والعنف بسهولة والتي يمكن أن تقود بدورها إلى اضطرابات ودعوات لثورة على نطاق أوسع، كما أنه لوحظ من العديد من المحللين الأمريكيين أن الولايات المتحدة لا تزال منقسمة على نفسها بعمق، وأي نزاع يحدث الآن يهدد بتقسيم المجتمع أكثر فأكثر، ما قد يؤدي إلى إشعال اضطرابات مدنية تجتاح كبرى المدن الأمريكية.

وأوضح الكاتب أن نوبات العنف وحالات العصيان المدني اجتاحت البلاد بعد تنصيب ترامب، حيث شهدت الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة موجة من حرق الأعلام تعبيراً عن غضب الجامعيين، بينما أعلنت دائرة الشرطة في مدينة بيركيلي مؤخراً إغلاق جامعة كاليفورنيا بسبب تفجر العصيان الطلابي الذي بدأ بإغلاق الطرق وكسر النوافذ ورمي المفرقعات النارية على المارة.

وقال بيرغر: وفقاً لأحدث الدراسات فإن إطلاق النار في المدارس بالولايات المتحدة غالباً ما يرتفع مع تردي حال الاقتصاد وزيادة البطالة، وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية كانت هناك فترتان شهدتا زيادة العنف المسلح في المدارس الأمريكية، ويرتبط توقيت هذه الفترات بشكل كبير بزيادة انعدام الأمن الاقتصادي، إذ يؤكد باحثون من جامعة «نورث ويسترن» في إيفانستون إلينوي أن الزيادة في العنف المسلح في المدارس يمكن أن تنجم عن خيبة الأمل واليأس خلال فترات البطالة، وخاصة أن الحصول على التعليم لا يؤدي بالضرورة إلى العثور على فرصة عمل.

وأضاف الكاتب: أوباما لم يترك الكثير من الخيارات أمام الشباب الأمريكي، وبالنظر إلى أن معدلات البطالة بين الشباب وصلت إلى ما يقرب من 15٪، فإن الطالب المتوسط تخرج في عام 2016 بدين يبلغ 37 ألف دولار من القروض الطلابية، كما أن الدّين القومي للفرد الواحد يقترب من 62 ألف دولار وهو عبء يقع على كاهل جيل الألفية، وفي الواقع فإن الوضع الرديء الذي يعيشه الشباب الأمريكيون هو واحد من الأسباب التي جعلت ترامب يعلن في خطاب تنصيبه أنه يخطط لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحسين الظروف التي تعيشها الطبقة الوسطى في الوقت الراهن.

وخلص بيرغر إلى القول: يبدو أن «التغيير» الذي فشل أوباما في تحقيقه على الرغم من إطلاقه وعوداً لا تعد ولا تحصى، هو ما يخطط ترامب لإحداثه عن طريق اعتناق نهج أكثر تطرفاً بكثير، ويظهر أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق من خلال النظام السياسي الأمريكي الخاص أو النظام الدولي، أو من خلال أي نوع من التعاون الذي تتمتع به الولايات المتحدة حالياً مع حلفائها. وهكذا، حسب بيرغر، يضطر العالم بأسره ـ وليس فقط واشنطن ـ للتأثر بفترة مضطربة محفوفة بالمخاطر.