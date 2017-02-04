ص 10:10 2017/02/4

رغم أناقة التنظيم الذي تميزت به ندوة «دور المرأة في مواجهة التطرف» التي أقامتها الجمعية الخيرية للتنمية المستدامة، والثقافة والقدرة على إدارة الحوار التي اتسمت بها الشاعرة هيلانة عطا الله، فإن الجمهور الذي لفتته الندوة بعنوانها العريض والجديد، الذي تناوله كل من الدكتورة نهلة عيسى والدكتور عماد فوزي الشعيبي، لم يجد ضالته وغايته، وبقيت ملامح الخطوط والمحاور التي رسمها في مخيلته مجرد تساؤلات تائهة، فالدكتورة عيسى وكعادتها طرحت إشكاليات من هنا وهناك، لم يحظ إلا القليل منها بالحوار والمناقشة، أما الدكتور الشعيبي فقد قارب الموضوع من الناحية الفلسفية العلمية مبتعداً بذلك عن الجانب الاجتماعي الذي كان الحضور يتطلع للتعرف إليه والغوص في أعماقه، تاركين الباب مفتوحاً على سيل من الأفكار والأسئلة التي لم تجد لها إجابات تشفي الغليل «كما يقال».

لا تختار أدوارها

من عنوان الندوة انطلقت الدكتورة عيسى في محاضرتها، فطرحت تساؤلاً: هل للمرأة دور في مواجهة التطرف، فأتى الجواب صاعقاً في البداية، إذ إنها ترى أن لا دور للمرأة، والأسباب في نظرها متعددة، فالدور يفترض إرادة حرة، و المرأة في مجتمعاتنا تعد الجزء أو الحلقة الأضعف في الهيكلية الاجتماعية، لذلك فهي لا تختار دوراً، بل تنتقي، إذا أتيح لها ذلك مما يعرض عليها من أدوار اجتماعية، تساير الأعراف والتقاليد المجتمعية.. ثانياً لا دور برأيها للمرأة لأن نسب مشاركتها في البرلمان ومواقع القرار لا تعكس حقوقاً بقدر ما تعكس الاستخدام الوظيفي لنخب سلطوية فاعلة، فالأرقام التي نقرؤها ليست حراكاً اجتماعياً ولا فهماً حقيقياً لإرادة المرأة، بل هي إرادة تجميلية فوقية لإضفاء صفة التحضر على النخب الحاكمة وحتى النخب الدينية، أما النسب والواجهات لما يسمى وجود المرأة في موقع صنع القرار، فماهي إلا واجهات زائفة، فتمكين المرأة لا يمكن عدّه حقيقياً إلا إذا كانت في موقع قرار حقيقي.

وأضافت: إن المرأة في الحروب هي جائزة ترضية ومكافأة للمنتصرين لا أكثر، وكلما شنت حروب أكثر نزلت المرأة إلى درك أسفل، وللأسف حتى مع تقدم العلم يزداد وضع المرأة تدهوراً وهو ما يجعلها في الموقع الذي تصبح فيه تابعة مستسلمة تقوم برد الفعل لا الفعل… وعن الحل في نظرها أشارت عيسى إلى أن دور المرأة في مواجهة التطرف لا يتحقق إلا إذا أصرت على وجودها في مواقع صنع القرار وتم وضع البرامج لتغيير بنية المجتمع ونظرته لها.

هي من تخرق قلاع التطرف

بدوره الدكتور عماد فوزي شعيبي- الأستاذ في قسم الفلسفة في جامعة دمشق قدم في مداخلته شرحاً علمياً لتركيبة العقل الأنثوي بيّن فيه أن النساء بالعموم غير متطرفات، لأنهن يستخدمن النصف الأيمن من المخ أكثر من النصف الأيسر، ويمتلك هذا النصف دلالات كبيرة على المستوى المعرفي فهو يتعامل ضمن مستوى شعوري وحدسي غير متمسك بالنصوص لا يتكبر على المعرفة ويقدر الآخر ويسعى جاهداً للتعاون معه، كما أن العقل الأنثوي تعددي يرى الحياة بألوانها المتعددة والحقيقة عنده تجريدية وليست مطلقة، فهو عقل يبدل حقائقه مع الزمن، أهم سماته هو تلقي ما لدى الآخرين، لافتاً أنه في لحظات التاريخ العلمي والإنساني الممتد من الفن إلى الأدب، كانت الأنثى هي الخارجة عن النمطية، وهي التي تخرق سوار وقلاع التطرف، وحتى في أبشع الحروب تظهر سكينة الأنثى أمام كل المتلاطم حولها كمنصة إيجابية لقول كل تفاؤل، ولأن الاختلاف في الأفكار يفصلها عن الذات الإنسانية الحاكمة لها، فإن عقلها لا يقيم الأحقاد، ويكون له السبق في نزع مبررات التطرف، ليختم بالتأكيد على أن التطرف قيمة خطيرة في مجتمعاتنا وفي حال تمكنّا من الاعتماد على ما لدى العقل الأنثوي من عناصر و جعلناها منهجاً للتعليم فإننا نستطيع أن ننتج عالماً بلا تطرف.

تساؤلات حائرة

ولأن ختامها مسك كما يقولون، فقد كان لمداخلات الحضور وأسئلتهم الدور الفعال في كسر رتابة الجو وإعادة التفاعل والحيوية إلى قاعة مكتبة الأسد حيث انعقدت الندوة، إذ تركزت على ما هو المطلوب منا لمواجهة ظاهرة التطرف، من أين نبدأ وكيف نصل إلى تخليص المرأة من التابوهات والعادات التي ما زالت تتحكم بمجتمعاتنا؟ ماهي التوصيات والمقترحات التي غابت عن مداخلات المحاضرين؟

آراء ومواقف

التطرف هو الخروج عن المألوف، يجنح فيه فرد أو جماعة لاتخاذ مواقف متشددة حيال فكر أو قضية ما، وهنا تأتي ردود الفعل من هذا السلوك متفاوتة ما بين القبول أو الرفض، كلمات بدأت الشاعرة هيلانة عطالله الحديث بها مقدمة إسقاطاتها على واقعنا الحالي وما حل به من إرهاب وقيم غريبة ومألوفة استطاع العديد من النساء السوريات مواجهتها من خلال صبرهن وصمودهن وتمسكهن بالانتماء الوطني وحرصهن على تحصين الناشئة من الوقوع في براثنه والضلوع بالدور الفاعل في المصالحات الوطنية بأعمال إغاثية وإنسانية ومجتمعية لتعزيز صمود أهلنا في المناطق المحاصرة.

من جهتها الباحثة رغدة أحمد- رئيسة الاتحاد العام النسائي ولدى سؤالها عن أهمية ندوات كهذه قالت:

كلنا في خندق مواجهة الفكر المتطرف الذي يعد منبع الإرهاب، ولكن كلما اهتممنا بصقل قدرات المرأة للوقوف في وجه هذه الظاهرة، اكتسبنا في المجتمع جنوداً في التربية لسد أبواب ومنافذ التطرف والإرهاب.

وأضافت: صحيح أن هذه الندوة ألقت الضوء على مكونات مختلفة، ولكنها تبقى كما غيرها فقاعة صابون في مجال إثارة الفكر والتساؤلات وليست هي الحل، لأن الحل يحتاج إلى تكثيف عدسة الرؤية باتجاهات تفيدنا وتقدم لنا الكثير وإلى قرارات وآليات عمل على كل الصعد.

رأي اتفقت به الباحثة أحمد مع المنسقة الإعلامية للمبادرة غنوة ميا التي أوضحت أن الندوة هي أول نشاطات المبادرة التي تهدف إلى ضرورة إشراك المرأة في مكافحة التطرف والإرهاب وتمكين النساء السوريات من اكتساب معرفة ومهارات تربية الأطفال على منع الخطاب التكفيري والتطرف في الأسرة والمجتمع وتطوير قدرتها على مناقشة القضايا الهامة ومعالجتها والإجابة عن تساؤلات أبنائها بطريقة صحيحة وموجهة، مبينة أن نشاطات المبادرة لا تتوقف عند هذه الندوة التعريفية فحسب، فهناك تشكيل لخلية عمل فكرية لوضع خطة ومنهاج تطوير دور المرأة في تربية الاطفال في سياق منع التطرف وتدريب مجموعة من المتطوعين في الجمعيات المدنية على مهارات نقل ثقافة الحوار إلى السيدات إضافة إلى برنامج تدريبي موجّه للنساء المشاركات من أجل خلق بيئة مبنية على المفاهيم الجديدة القائمة على منع التطرف، وهي نشاطات تعود بالفائدة على المتطوعين أنفسهم وعلى النساء والأطفال المستهدفين.