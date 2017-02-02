ص 6:06 2017/02/2

وسّعت وحدات من الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها في منطقة التيفور خلال عمليتها العسكرية الواسعة لاجتثاث إرهابيي تنظيم «داعش» من ريف حمص الشرقي، ونفّذت عملية عسكرية خاطفة جنوب غرب مطار التيفور بتغطية من الطيران الحربي وقصف كثيف من سلاح المدفعية على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي، وحققت العملية أهدافها المحددة عبر السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي بعد تكبيد تنظيم «داعش» خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وسيطرت وحدات الجيش منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الماضي على منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بحوالي 25 كم بعمق 15 كم وجبهة 25 كم وألحقت خسائر كبيرة بتنظيم «داعش» الإرهابي.

ونفّذت وحدات من الجيش رمايات مكثفة على تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» في تلة عايد الحسون وتلال أم الخير بريف حمص الشرقي أسفرت عن تدمير عدد من تجمعاتهم و6 عربات مزودة برشاشات ثقيلة.

وفي ريف دمشق نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على محور تحرك ونقاط تسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية شرق مطار السين بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش دمرت دبابة وعربة مزودة برشاش لتنظيم «داعش» وقضت على عدد من إرهابييه في ضربات مركزة على محاور تحركهم شرق مطار السين.

ولاحقاً أفاد المصدر العسكري بأن وحدة من الجيش دمرت عربتين مزودتين برشاشات وقضت على جميع من بداخلها لإرهابيي «داعش» في منطقة المثلث شمال مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي.

أما في ديرالزور فقد وسعت وحدات من الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها في منطقة المعامل ومحيط لواء التأمين خلال عملياتها المتواصلة على تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» في محيط مدينة ديرالزور.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبإسناد جوي نفذت بعد ظهر أمس عمليات نوعية حققت تقدماً جديداً في منطقة المعامل ومحيط لواء التأمين باتجاه المكبات على المحور الشرقي.

وبيّن المصدر أن العمليات أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

وكان مراسل «سانا» في ديرالزور أفاد في وقت سابق أمس بأن وحدة من الجيش دمرت بصاروخ موجه آلية لتنظيم «داعش» الإرهابي مزودة برشاش ثقيل في محيط لواء التأمين جنوب المدينة.

وأشار المراسل إلى أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات على نقاط وتجمعات لإرهابيي تنظيم «داعش» في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد ولواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة ديرالزور.

وبيّن المصدر أن الغارات الجوية أسفرت عن إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد الحربي للتنظيم التكفيري وتدمير كميات من الأسلحة والذخيرة لإرهابييه.

وفي ريف حلب أكد مصدر عسكري مقتل وإصابة عدد من إرهابيي تنظيم «داعش» خلال عمليات مكثفة لوحدات الجيش والقوات المسلحة المدافعة عن الكلية الجوية بريف المحافظة الشرقي.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش أحبطت هجوماً كبيراً لإرهابيي «داعش» على الاتجاه الشمالي الشرقي للكلية الجوية شرق مدينة حلب بحوالي 52كم وأوقعت بين صفوفهم العديد من القتلى والمصابين.