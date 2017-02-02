ص 6:06 2017/02/2

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأمم المتحدة إلى التوقف عن المماطلة وتسريع الجهود الرامية لتنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف.

ونقلت وكالة «تاس» عن لافروف قوله في افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي- العربي في أبو ظبي أمس: إن اجتماع أستانا حول الأزمة في سورية أسهم في تهيئة منصة إضافية للمحادثات وهو لا يشكّل بديلاً عن عملية جنيف ونحن ما زلنا نعتقد أن على أصدقائنا في الأمم المتحدة الإسراع والتوقف عن التأجيل والمماطلة في استئناف محادثات جنيف.

واعتبر لافروف أن الآلية الثلاثية الروسية- الإيرانية- التركية أسهمت في مراقبة تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية في سورية الذي لا يزال صامداً بشكل عام في البلاد، لافتاً إلى أن الاتفاق لا يشمل التنظيمات الإرهابية كتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».

وأضاف لافروف: ننطلق من افتراض أن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» مهما كانت مسمياتهما، فـ «النصرة» غيرت اسمها من جديد، وهذا الأمر تم التأكيد عليه بوضوح في اجتماع أستانا.

ودعا وزير الخارجية الروسي الدول العربية إلى الانضمام إلى المبادرة الروسية لفرض حظر تجاري واقتصادي على تنظيم «داعش» الإرهابي في المناطق التي ينتشر فيها.

وفي مؤتمر صحفي في ختام المنتدى دعا لافروف إلى إنهاء تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، مؤكداً أن الجامعة العربية ستلعب دوراً أكثر فاعلية في المنطقة في حال عودة سورية إلى صفوفها.

وشدّد لافروف على أن رفع تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية سيساعد على حل الأزمة في سورية.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله: إن إبعاد سورية بصفتها عضواً كامل الحقوق في الأمم المتحدة عن المشاركة في المناقشات في جامعة الدول العربية لا يساعد جهودنا المشتركة، ويبدو أن الجامعة ستتمكن من لعب دور أكثر أهمية في حال عودة سورية للعضوية.

من جهة ثانية قال لافروف: إن موسكو تأمل بأن تعلن مجموعات جديدة من «المعارضة» عن الانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية في سورية، إذ إن الاتفاقية بهذا الصدد مفتوحة للجميع باستثناء تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين.

ولفت لافروف إلى أن الإعلان عن انعقاد اجتماع أستانا بشأن سورية بحد ذاته دفع الأمم المتحدة إلى الإعلان عن موعد استئناف المحادثات السورية- السورية في جنيف في الثامن من شباط الحالي ومن ثم تم تأجيلها إلى الـ 20 من الشهر نفسه، معرباً عن أمله بألا يتم تأجيل موعد هذه المحادثات مجدداً.

كما أكد الوزير الروسي أهمية الوسائل السياسية والدبلوماسية في التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية والأزمات الأخرى وعلى أساس الحوار الشامل.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس: إن لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تبادلا خلال لقائهما على هامش المنتدى الروسي- العربي للتعاون وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الإقليمي والذي جرى التركيز فيه على أهمية الوسائل السياسية والدبلوماسية في التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية وللأزمات الأخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على أساس قواعد ومبادئ الحقوق الدولية عبر حوار وطني شامل بمشاركة طيف واسع يمثل كل الأحزاب السياسية والشرائح السكانية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم خلال الاجتماع تأكيد أهمية منتدى التعاون الروسي- العربي كآلية للتعاون بين روسيا والدول العربية في الشؤون الدولية والإقليمية وكأداة مهمة لتطوير التعاون متعدد الجوانب في صيغة جماعية.

إلى ذلك أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس أنه بإمكان الأمم المتحدة أن تعمل بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سورية على تشكيل وفد «المعارضة» السورية إلى محادثات جنيف في حال فشلت الأخيرة بتشكيل وفد بنفسها.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بوغدانوف قوله للصحفيين في أبو ظبي على هامش منتدى التعاون الروسي- العربي: إن الإعلان عن إرجاء المحادثات حمل اعترافاً بأن «المعارضة» لم تشكّل وفداً موحداً بعد وأرى أنه بهذا المعنى فإننا نمنح «المعارضين» وقتاً إضافياً ليتفقوا بشكل ما بمفردهم لكن في حال لم يتمكنوا من الاتفاق فربما تتمكن الأمم المتحدة بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سورية التي تشارك فيها الكثير من الدول العربية وإيران وتركيا والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن من الاتفاق على وفد يناسب الجميع.

في سياق آخر أطلقت وزارة الدفاع الروسية أمس نسخة عربية من موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن النسخة العربية ستتضمّن قريباً قسماً خاصاً عن الوضع في سورية يقدم نشرات يومية ومعلومات من مركز التنسيق الروسي في حميميم بالإضافة إلى نشرة حول الوضع الإنساني في مدينة حلب وغيرها.

وتعد النسخة العربية لموقع وزارة الدفاع الروسية الرابعة بلغة أجنبية حيث يضم الموقع نسخاً باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، كما تجري الاستعدادات حالياً لإطلاق نسخة باللغة الصينية خلال العام الجاري.